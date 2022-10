Hunzenschwil Lebensmittelladen mit balkanischen Spezialitäten erhält Baubewilligung Der Weg ist frei für den Lebensmittelladen mit balkanischen Spezialitäten an der Hauptstrasse in Hunzenschwil: Die Betreiber sagen, wann die Eröffnungsfeier geplant ist.

Der Lebensmittelladen wird im Erdgeschoss der Liegenschaft an der Hauptstrasse 7b eingerichtet. mhu

Balkanische Spezialitäten sind künftig zu haben in Hunzenschwil: Ins Erdgeschoss der Liegenschaft an der Hauptstrasse 7b zieht ein Lebensmittelladen ein. «Cinar Market» lautet der Name des kleinen und feinen Geschäfts mit dem schlichten und einfachen Konzept. Zur Verfügung steht eine Verkaufsfläche von maximal 110 Quadratmetern.

Das Baugesuch lag bis Anfang September auf. Zwei Einwendungen seien eingereicht worden, eine wiederum wurde zurückgezogen, sagt Colette Hauri, Gemeindeschreiberin in Hunzenschwil, auf Anfrage. Die Baubewilligung für die Nutzungsänderung habe Anfang dieses Monats erteilt werden können.

Mit dem Lebensmittelladen im belebten Wohn- und Gewerbequartier wollen sich Aliriza und Sultan Kaya selbstständig machen und einen lang gehegten Traum erfüllen. Sie seien bestrebt, der kulturellen Vielfalt sowie den Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohner zu entsprechen, hielten sie im Baugesuch fest. Die offizielle Eröffnungsfeier, so viel können sie mittlerweile verraten, ist am 1. November geplant. Sie seien aber bemüht, die Türen schon einige Tage vorher öffnen zu können.