Hunzenschwil Junges Paar erfüllt sich mit Lebensmittelladen einen lang gehegten Traum Noch stehen die Räumlichkeiten leer: Schon bald aber sollen an der Hauptstrasse in Hunzenschwil balkanische Köstlichkeiten zu haben sein. Sultan Kaya Market lautet der Name des neuen Lebensmittelladens.

Im Erdgeschoss an der Hauptstrasse 7b in Hunzenschwil ist der neue Lebensmittelladen Sultan Kaya Market geplant. mhu

Ein kleines und feines Geschäft mit einem schlichten und einfachen Konzept: In den aktuell leerstehenden Räumlichkeiten im Erdgeschoss an der Hauptstrasse 7b in Hunzenschwil soll neues Leben einkehren. Geplant ist die Eröffnung des Lebensmittelladens Sultan Kaya Market. Dieser ist spezialisiert auf balkanische Spezialitäten – von Frischkäse bis zu saisonalen Früchten.

Hinter dem Vorhaben stehen Aliriza und Sultan Kaya aus Oberentfelden. Sie seien ein junges Paar, das integriert sei und fast das ganze Leben in der Schweiz wohne, halten sie im Begleitschreiben zum Baugesuch fest. Dieses liegt bis 5. September auf der Gemeindekanzlei Hunzenschwil öffentlich auf. Mit dem Lebensmittelladen mitten im belebten Wohn- und Gewerbequartier möchten sie sich selbstständig machen und einen lang gehegten Traum erfüllen. «Es ist der richtige Zeitpunkt», äussert sich Aliriza Kaya am Telefon überzeugt über diesen Schritt. Unterstützung und Beratung erhalten werden sie von ihrem Schwager, der über mehrjährige Erfahrung in dieser Branche verfügt.

Wünsche der Kundschaft liegen ihnen am Herzen

Zur Verfügung stehen werden eine Verkaufsfläche von maximal 110 Quadratmetern sowie acht Kundenparkplätze. Die Anlieferung werde zweimal wöchentlich hinter dem Gebäude erfolgen, um weder Anwohner noch Besucher zu stören, so die Ladenbetreiber. Im Aussenbereich sind Gestelle vorgesehen, die den Gehweg aber nicht behindern und am Abend jeweils wieder weggeräumt werden. Sie seien sehr bestrebt, der kulturellen Vielfalt und den Bedürfnissen der Anwohnerinnen und Anwohner zur entsprechen, führten Aliriza und Sultan Kaya aus.

Ansprechen wollen sie die Bewohnerinnen und Bewohner der umliegenden grossen Überbauungen gleichermassen wie Personen, die auf der Hauptstrasse auf der Durchfahrt sind. Ein beträchtlicher Teil dürfte erfahrungsgemäss aus Schweizerinnen und Schweizern bestehen. Mit den Kundinnen und Kunden wollen die Betreiber regelmässig das Gespräch suchen, ihre Wünsche und Anregungen aufnehmen und das Angebot bei Bedarf anpassen und erweitern. Möglich sei, macht Aliriza Kaya ein Beispiel, später etwa auch eine Fleischtheke einzurichten.

Clavora Cutier & Beauty bleibt bestehen

Verläuft alles reibungslos, soll die Eröffnung im Oktober gefeiert werden. Bauliche Veränderungen seien keine vorgesehen in den bestehenden Räumlichkeiten, sagt Aliriza Kaya. Es gelte lediglich, sich um die entsprechende Einrichtung – mit Regalen, Kasse sowie Gefriertruhen – zu kümmern.

Für etwas Beunruhigung gesorgt hat da und dort offenbar der Titel des Baugesuchs: «Umnutzung von Kosmetikladen in Lebensmittelladen». Die benachbarte, ebenfalls an der Hauptstrasse 7b beheimatete Clavora Cutier & Beauty GmbH ist von den Plänen für den Lebensmittelladen nicht betroffen und wird nicht etwa wegziehen, wie einige besorgte Kunden bereits befürchteten. Ihr bewährtes Angebot – von Hairstyling und Nail-Design bis Medical Cosmetic – werde weiterhin am etablierten Standort zu finden sein, heben die Betreiber hervor. Sie seien sehr zufrieden und es sei ihnen sehr wohl hier.