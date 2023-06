Hunzenschwil Für Wasser und Heizung: Souverän soll Kredite sprechen Die Gemeinde Hunzenschwil hatte das Jahr 2022 mit einem kleinen Plus budgetiert. Es resultierte ein Minus; auch darüber stimmen die Stimmberechtigten an der Gmeind vom 23. Juni ab.

Die Rechnung der Gemeinde Hunzenschwil (im Bild das Gemeindehaus) schliesst mit einem Minus statt wie budgetiert mit einem kleinen Plus. Bild: zvg

Bei den aktuellen Temperaturen könnte man das Thema Heizen fast vergessen. Aber sicher nicht in Hunzenschwil. Dort geht es an der Gmeind vom kommenden Freitag, 23. Juni, nämlich unter anderem um dieses Thema.

«Die Liegenschaft Schulgasse 4, das ehemalige Restaurant Frohsinn, wird mit einer Ölheizung (mit einem alten Brenner und kleinen Öltanks) und das Asylantenhaus am Gärtliackerweg 5 mit einer Gasheizung beheizt», heisst es in den Unterlagen zur Versammlung. 70’000 Franken sollen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger genehmigen, um die Liegenschaft am Gärtliackerweg 5 an die Holzpellet-Heizung der Schule anzuschliessen. Über den Anschluss des «Frohsinns» muss die Ortsbürgergemeinde befinden.

170’000 Franken sollen die Einwohnerinnen und Einwohner für den Ersatz der Wasserleitung im Rosenweg sprechen. Die Energie Hunzenschwil AG plane, das Kabelrohrtrassee auf der ganzen Länge zu vervollständigen und eine Kleinkabine zu stellen, steht in den Gmeindsunterlagen. Durch diese Arbeiten, so heisst es weiter, könnte es zu Brüchen in der über 50 Jahre alten Leitung kommen. «Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, die Hydrantenleitung im Zuge der EW-Arbeiten auszuführen», so der Gemeinderat.

Kredite unter-, Budget überschritten

Auf der Traktandenliste stehen weiter zwei Kreditabrechnungen. Für den Ersatz der Heizzentrale hatte das Volk einen Kredit von 888’000 Franken gesprochen; benötigt wurden rund 15’000 Franken weniger. Der Umbau des Kindergartens Post hätte 790’000 Franken kosten dürfen, gut 29’000 Franken weniger wurden gebraucht.

Und dann geht es noch um die Jahresrechnung. Ein kleines Plus von 19’400 Franken war budgetiert worden – es resultierte ein Minus von fast einer Viertelmillion. Das liege unter anderem an grösseren Abweichungen in der Allgemeinen Verwaltung und in der öffentlichen Ordnung und Sicherheit, begründet die Behörde.