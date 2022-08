Hunzenschwil Einbau des Deckbelags: Für drei Nächte ist die Hauptstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt Um die verkehrstechnischen Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wird der Deckbelag auf der Hauptstrasse in Hunzenschwil in der Nacht eingebaut.

Die Kantonsstrasse in Hunzenschwil wird derzeit umfassend saniert. Bild: mhu

Während drei Nächten gibt es kein Durchkommen in Hunzenschwil: Für den Einbau des Deckbelags in den bereits abgeschlossenen Bauphasen 1 und 2 muss die Hauptstrasse für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Unterbrochen ist die Durchfahrt durch das Dorf jeweils zwischen 20 Uhr und 5 Uhr in der Früh.

Vorgesehen sind die Arbeiten in der Woche ab 19. September von Montag bis Donnerstag. Zwei Nächte sind als Reserve eingeplant. Sollte in dieser Woche die Witterung nicht mitspielen – ist es also nicht trocken –, erfolgt eine Verschiebung auf Sommer 2023, hält das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt in einem Informationsschreiben fest. Die verkehrstechnischen Einschränkungen sollen so gering wie möglich gehalten, der Busbetrieb nicht unterbrochen werden.

Zwischen Rupperswilerstrasse und Autobahnbrücke laufen die Arbeiten in den Bauphasen 3 und 4. Bild: mhu

Seit Juli laufen an der Hauptstrasse parallel die Tätigkeiten in den Bauphasen 3 und 4 zwischen Rupperswilerstrasse und Autobahnbrücke. Neben den Strassenbauarbeiten werden der Neubau der Gemeindekanalisation sowie der Ausbau des Elektrotrassees realisiert. «Es sind umfangreiche Sicherungsmassnahmen notwendig, um die in rund 4,5 Meter Tiefe liegende Kanalisationsleitung zu erstellen», so das Departement Bau, Verkehr und Umwelt.

Bis Ende Jahr sollen die Arbeiten abgeschlossen, die Kantonsstrasse wieder dem Verkehr übergeben, alle Umleitungen oder Sperrungen aufgehoben werden. Die Fertigstellungsarbeiten sind dann bis Frühjahr 2023 vorgesehen, das Bauende im Sommer 2023.