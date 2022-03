Hunzenschwil Betrunkener will sich vor Verkehrskontrolle drücken – er wird nach zwei kurzen Verfolgungsjagden festgenommen In Hunzenschwil hat ein Mann in der Nacht auf Donnerstag versucht, einer Polizeipatrouille zu entkommen. Das ging nur eine Zeit lang gut. Der Lenker stand unter Alkoholeinfluss. Er wurde an seinem Wohnort festgenommen.

Bei einer Verkehrskontrolle wollte eine Patrouille der Kantonspolizei Aargau einen Porsche in der Nacht auf Donnerstag kurz nach 0.30 Uhr in Hunzenschwil anhalten. Der unbekannte Lenker missachtete jedoch das Haltezeichen und gab Gas. So beschreibt die Aargauer Kantonspolizei den Vorfall.

Die Patrouille nahm mit Blaulicht die Verfolgung auf, konnte das Auto jedoch nirgends mehr finden. Mit etlichen weiteren Patrouillen löste die Polizei in der Region eine Fahndung ein. Eine von ihnen sichtete den Sportwagen später in Lenzburg nochmals und folgte ihm. Dieser fuhr jedoch derart schnell in Richtung Ammerswil, dass ihn die Patrouille bald wieder aus den Augen verlor – auch aus Sicherheitsgründen.

Da das Kontrollschild bekannt war, war eine zusätzliche Polizeipatrouille am Wohnort des Halters im Bezirk Brugg postiert. Und dort erschien der gesuchte Wagen kurz nach 2 Uhr, gefolgt von einem Renault. Ein Sprecher der Aargauer Kantonspolizei sagt auf Anfrage der Aargauer Zeitung, dass der Lenker des Porsche ohne Licht und mit verkehrt montierten Nummernschildern unterwegs gewesen sei.

Zwei Männer müssen Blut- und Urinprobe abgeben

Am Steuer des Porsche sass ein 42-jähriger Kroate, der alkoholisiert war. Weil zudem der Verdacht auf Drogeneinfluss bestand, ordnete die Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinprobe an. Die Kantonspolizei nahm den Mann für weitere Ermittlungen fest.

Wie sich zeigte, bestanden auch beim Lenker des Renault Anzeichen von Alkohol- und Drogeneinfluss. So musste der 31-Jährige ebenso eine Blut- und Urinprobe abgeben. Seine Rolle bei den nächtlichen Vorfällen muss noch geklärt werden.

Aktuelle Polizeibilder: