Hunzenschwil Aus Restaurant wird Kita: Wo früher Rösti brutzelte, sollen ab dem nächsten Schuljahr schon Kinder herumtoben Das Gebäude, das einst das Restaurant Frohsinn war, wird zur Kindertagesstätte. Geplant sind ausserdem vier Wohnungen für Asylbewerberfamilien. Die Bewilligung für den Umbau und die Umnutzung des Gebäudes liegt nun vor.

Unten zieht die Kita ein, oben Asylbewerber: Die Gemeinde baut den «Frohsinn» um. Florian Wicki

«Frohsinn» – ein gängiger Name für ein Restaurant. Und ein sinniger, wenn daraus eine Kindertagesstätte wird. So wie es in Hunzenschwil nun endgültig passiert. Denn inzwischen liegt die Bewilligung für den Umbau des Gebäudes und die Nutzungsänderung von Restaurant hin in Tagesstrukturen vor.

Die K&F Kits GmbH als Betreiberin der Tagesstätte, der Gemeinderat als Vertreter der Einwohnergemeinde als Bauherrin und die Planer setzen sich in nächster Zeit zusammen und besprechen Details des Umbaus, sagt Gemeindeammann Urs Wiederkehr auf Anfrage. Denn es soll schnell gehen: Auf das neue Schuljahr hin soll die Tagesstätte schon den Betrieb starten können, so Wiederkehr. Es eilt, weil die Schulkinder mehr Platz brauchen. Die Tagesstätte ist heute im Pavillon der Schule untergebracht, der nach dem Umzug in den «Frohsinn» dann wieder als Schulraum zur Verfügung stehen wird.

«Beizen-Charakter» soll bleiben

Die Tagesstätte für Mädchen und Jungen ab dem Kindergartenalter bis zur 6. Klasse soll in das Erdgeschoss des ehemaligen Gasthauses einziehen. Aus dem Gastraum im östlichen Teil des Gebäudes wird der Mittagstisch. Dieses Angebot wird mit zwischen 15 und 25 Kindern und drei bis vier Betreuungspersonen jeweils am besten genutzt, ist einem Bericht des Gemeinderats zu entnehmen. Der «Beizen-Charakter» soll laut den Plänen der Gemeinde erhalten bleiben. Aus den Hotelzimmern im westlichen Gebäudeteil werden sogenannte Bildungsräume, wo gespielt, gebastelt, aber auch Hausaufgaben erledigt werden können.

Laut Website bietet die Kita in Hunzenschwil ein breites Angebot. Von der Frühbetreuung ab 6.30 Uhr bis Schulbeginn inklusive Frühstück über die Nachmittagsbetreuung bis hin zur Ferienbetreuung während acht Schulferienwochen. Die K&F Kits GmbH betreibt weitere Tagesstätten in Menziken, Suhr, Schafisheim, Untersiggenthal sowie Wohlen.

Im Obergeschoss Platz für Asylbewerberfamilien

Der Umbau betrifft nicht nur das Erdgeschoss, auch in den oberen Räumlichkeiten an der Schulgasse 4 wird Hand angelegt. Ein «Facelift» sollen die ehemalige Wirtewohnung mit vier Zimmern sowie die Wohnung im Dachgeschoss mit ebensovielen Zimmern erhalten, heisst es im Bericht weiter. Weiter fänden im Obergeschoss zwei Zweizimmerwohnungen Platz.

Beziehen sollen die Wohnungen Asylbewerberfamilien, die heute in einem Mehrfamilienhaus in Hunzenschwil untergebracht sind, das wiederum der Gemeinde gehört. Das Haus soll verkauft werden, es wird mit einem Erlös von rund 600’000 Franken für die 615 Quadratmeter Grundstücksfläche gerechnet.

Ortsbürgergemeinde vermietet an Einwohnergemeinde

Besitzerin des Gebäudes ist die Ortsbürgergemeinde. Für 1,2 Millionen Franken hat sie die Räumlichkeiten gekauft, weil sie sich eine bessere Anlage für das Vermögen der Ortsbürger gewünscht habe. Die Einwohnergemeinde wiederum hiess im November den Kredit für den Umbau von 475’000 Franken gut.

Die Gemeinde wird das Gebäude für 42’000 Franken pro Jahr, 3500 Franken pro Monat, mieten. Aber: Die jährlichen Mieteinnahmen decken die Kosten der jährlichen Finanzierung, heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung.