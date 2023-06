Hunzenschwil 10-Jährige nach schwerem Unfall verstorben – Helikopter flog sie nach Reanimation ins Spital In Hunzenschwil ist ein Kind auf einem Fussgängerstreifen angefahren worden. Die 10-Jährige musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden. Am Sonntag folgt nun die traurige Gewissheit: Das Mädchen ist im Spital verstorben.

Video: Tele M1

Das Mädchen erlag am Sonntagmittag im Kinderspital Zürich seinen schweren Verletzungen, wie die Kantonspolizei am Sonntagnachmittag mitteilt. Diese hatte die Zehnjährige erlitten, als sie am Samstagnachmittag in Hunzenschwil beim Überqueren der Strasse von einem Auto erfasst worden war.

Ob die 10-Jährige den Fussgängerstreifen laufend oder fahrend mit ihrem Kickboard passieren wollte, als sie von einem Auto erfasst wurde, ist laut Polizei noch unklar, wie ArgoviaToday am Samstag berichtete.

Das Mädchen wurde in Hunzenschwil an einem Fussgängerstreifen angefahren und durch die Luft geschleudert. Bild: Kapo AG

Fest steht, dass ein 72-jähriger Autofahrer von Suhr her Richtung Hunzenschwil unterwegs war, als er das Mädchen auf dem Fussgängerstreifen erfasste, wie die Kantonspolizei am Samstagnachmittag mitteilt. Das Kind wurde durch den Aufprall meterweit durch die Luft geschleudert.

Ersthelfer fanden das Mädchen gemäss Mitteilung nicht ansprechbar vor und leiteten Reanimationsmassnahmen ein. Die Ambulanz setzte diese fort und forderte einen Rettungshelikopter an. Dieser flog das Kind in kritischem Zustand ins Kinderspital Zürich. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung.

Die 10-Jährige musste vor Ort reanimiert werden. Bild: zvg

Für die Rettungsarbeiten sowie die vertieften Abklärungen der Unfallspezialisten musste die Polizei die Hauptstrasse auf dem betroffenen Abschnitt sperren. Die Feuerwehr leitet den Verkehr örtlich um. (fan)

