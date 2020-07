Hundert Vögel in Not wieder flügge gemacht – Vogelstation läuft seit Eröffnung auf Hochtouren

Leise fiept der junge Vogel in der Plastikbox, der Spatz ist erst wenige Tage alt. «Ich dachte zuerst nicht, dass er überleben würde, aber momentan sieht es gut für ihn aus», erklärt Jacqueline Lehn, Leiterin Pflege der Vogelpflegestation Unteres Seetal. Lehn vermutet, dass der junge Vogel aus dem Nest fiel und sich dabei das grosse Hämatom am Bauch zuzog. In den nächsten vier bis sechs Wochen wird er nun in der Vogelstation aufgepäppelt, bevor es für ihn wieder zurück in die Natur geht. «Die Auswilderung der Tiere ist unsere oberste Priorität», sagt Lehn.

Ende Mai konnte die Vogelpflegestation Unteres Seetal ihren ersten Patienten aufnehmen. Gegründet wurde sie vor allem wegen des fehlenden Angebots in der Region: «Vor ein paar Jahren schloss die Vogelpflegestation in Auenstein, seit da gab es in der Region keine Möglichkeiten mehr, gefundene Wildvögel zur Pflege abzugeben», erklärt Monica Locher, Präsidentin des Vereins der Vogelstation.

Freiwillige Helfer sind immer willkommen

Gepflegt werden die Vögel in der Schlossscheune der Stadt Lenzburg. Im Innern hat das Team einen Holzpavillon aufgebaut, gut ausgerüstet mit allem, was für die Vogelpflege nötig ist. Später soll im Aussenbereich noch eine mobile Voliere folgen. Die Vogelpflegestation arbeitet auf freiwilliger Basis und ist spendenfinanziert.