Das Hallenbad ist das grosse Sorgenkind von Seon. Trotz vieler Besucher schreibt das Bad rote Zahlen. Das als Eigenwirtschaftbetrieb geführte Sportcenter muss von den Steuerzahlern unterstützt werden, was immer wieder zu Diskussionen führt: «Es kann nicht sein, dass die Gemeinde nur um des Prestiges willens ein Hallenbad unterhält, das jedes Jahr ein von den Steuerzahlern zu finanzierendes, grosses Defizit produziert», kritisierte ein Bürger im Online-Diskussionsforum der Gemeinde.

Das betriebliche Defizit ist nur ein Teil des Problems. Das Hallenbad muss umfassend saniert werden. Unter anderem gibt es Probleme mit Feuchtigkeit. Deutlich zu sehen ist dies an Decken und Wänden im Erdgeschoss. Im Badi-Restaurant mussten auch schon Eimer aufgestellt werden. Anfang 2015 schloss die Gemeinde wegen grosser Wasserschäden sogar die geschlechtergetrennte Sauna im ersten Stock.

Die Schäden in der Sauna brachten das Fass zum Überlaufen. Eine Spezialfirma untersuchte darauf im Auftrag des Gemeinderates das ganze Hallenbad inklusive Blockhaussauna. Diese Zustandsanalyse war die Grundlage, um die zentrale Frage zu beantworten: Will und kann sich Seon sein Hallenbad noch leisten? Denn in den vergangenen vier Jahrzehnten hat die Gemeinde über 9 Millionen Franken (inkl. Baukosten) ins 1975 erbaute Bad investiert. Dazu kommen jährliche Defizite aus dem laufenden Betrieb (2015: 75 559 Franken).