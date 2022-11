Holderbank/Thalheim Thalheim ist nicht gleich Thalheim: Konzertflyer der Musikgesellschaft landet im falschen Kanton Für den Unterhaltungsabend der Musikgesellschaft Holderbank ist alles vorbereitet, der Flyer ist gedruckt. Beim Verteilen aber kommt es zu einem Fehler. Die Verwirrung ist perfekt.

Hier spielt die Musik: Bei der Einweihung des neuen Schulhauses mit Einfachturnhalle wirkte die Musikgesellschaft Holderbank mit. Bild: mhu (23. September 2022)

Vorsicht Verwechslungsgefahr! Buchs gibt es nicht nur einmal, Muri, Reinach, Lengnau, Veltheim und Koblenz ebenfalls nicht. Die Aufzählung ist alles andere als vollständig, weitere Beispiele bestehen zuhauf. Auch Thalheim ist mehrfach zu finden. Was zu einem grösseren Missverständnis führen kann, wie die Musikgesellschaft Holderbank erfahren musste.

Für den diesjährigen Unterhaltungsabend unter dem Titel «World Tour» vom 26. November verspricht der Verein «etwas ganz Besonderes». Zusammen mit Dirigentin Heléne Berglund würden Melodien aus der ganzen Welt zusammengestellt. Gespielt wird ausnahmsweise aber nicht in Holderbank. Eingeladen wird stattdessen in die Turnhalle Thalheim, wo der einheimische Turnverein in Küche und Service gleich auch für das Wohl der Zuhörerinnen und Zuhörer besorgt sein wird.

In roter Schrift wird auf Fehler hingewiesen

So weit, so gut. Nur: Der eigens gedruckte Konzertflyer mit dem Bild des blau-weissen VW-Busses ist letzte Woche nicht in Thalheim im schönen Schenkenbergertal verteilt worden, sondern irrtümlicherweise im gut 70 Kilometer entfernten Thalheim an der Thur im Kanton Zürich.

Sowohl die Musikgesellschaft Holderbank als auch die Gemeinde Thalheim an der Thur machen auf ihren Websites auf den Fehler aufmerksam – in leuchtend roter Schrift. Die Musikgesellschaft Holderbank spricht von einem Missverständnis, das bei der Post passiert sei.

Weder mit Bühne noch mit Küche ausgestattet

Warum aber ist der Verein überhaupt in Thalheim zu Gast, obwohl in Holderbank ein nigelnagelneues Schulhaus mit Einfachturnhalle erstellt und – erst in diesem September – mit einem gelungenen Fest eingeweiht worden ist? Unter Mitwirkung der ortsansässigen Musikgesellschaft notabene.

Das hänge damit zusammen, ergibt die Nachfrage bei der Gemeinde, dass es sich beim Neubau um eine reine Sporthalle handle. Diese sei weder mit einer Bühne und der entsprechenden Technik, noch mit einer Küche ausgestattet.

Ob sich – durch die Verwechslung und Verwirrung im Vorfeld – nun auch ein paar Thalner aus Zürich zu den Aargauern gesellen, um den Klängen der Musikgesellschaft Holderbank zu lauschen? Das wird sich am übernächsten Samstag zeigen.