«Zwölf Jahre an der Spitze der Gemeinde sind okay»: Ammann Herbert Anderegg gibt Rücktritt bekannt

Nach zwölf Jahren tritt Gemeindeammann Herbert Anderegg in Holderbank kürzer. Er sagt, was der Grund ist für seinen Rücktritt, welches das grösste Projekt in seiner Amtszeit war und worauf er sich künftig freut.