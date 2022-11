Holderbank Gemeinde will Gebühren für Trinkwasser mehr als halbieren – das ist der Grund Der Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk in Holderbank steht finanziell gut da, gewichtige Investitionen sind in den nächsten Jahren keine geplant. Der Gemeinderat will nun dafür sorgen, dass das Guthaben nicht «unendlich» weiter ansteigt.

Die Stimmberechtigten entscheiden über eine Senkung der Verbrauchsgebühr für das Trinkwasser. Bild: Archiv AZ

Die Verbrauchsgebühr für das Wasser soll sinken in Holderbank – und zwar deutlich von aktuell Fr. 2.25 auf neu Fr. 1.00 pro Kubikmeter. Dieser Schritt steht an der Gemeindeversammlung zur Diskussion.

Beim Eigenwirtschaftsbetrieb Wasserwerk stehen gemäss Finanzplan in den nächsten Jahren keine «gravierenden Investitionen» an, führt der Gemeinderat aus. «Die Wasserleitungen im Gemeindegebiet sind allgemein in einem sehr guten Zustand.» Die Einnahmen bei den Anschlussgebühren, auch dank dem Schulhausneubau, tragen laut Behörde dazu bei, dass das Wasserwerk auch in den nächsten Jahren ein Guthaben gegenüber der Gemeinde hat.

Steuerfuss bleibt unverändert bei 95 Prozent

Damit dieses Guthaben nicht «unendlich» weiter ansteige, sei die Senkung der Verbrauchsgebühr rückwirkend ab Anfang Oktober angezeigt, so der Gemeinderat. In Kraft ist das Wasserreglement seit 2004. Der Anhang, in dem die Höhe der Verbrauchsgebühr festgesetzt ist, wurde im November 2019 letztmals geändert.

Weiter entscheiden die Stimmberechtigten am Mittwoch, 30. November, über drei Kreditabrechnungen sowie das Budget 2023 mit einem unveränderten Steuerfuss von 95 Prozent.

Minus von über einer halben Million Franken

Gerechnet wird mit einem Aufwandüberschuss von voraussichtlich knapp 551'600 Franken. Darin sind gemäss Gemeinderat bereits Abschreibungen für den Neubau von Schulhaus und Turnhalle von 463'200 Franken enthalten. Im Vorjahresbudget war noch ein Minus von rund 138'700 Franken budgetiert. Der Steuerertrag beläuft sich laut Budget 2023 auf voraussichtlich 3,41 Mio. Franken. Im Vorjahresbudget waren es 162'000 Franken weniger.

Durch hohe Investitionen, die für die Jahre 2023 bis 2027 vorgesehen sind und deutlich über der Selbstfinanzierung liegen, werden hohe Beträge für liquide Mittel benötigt, hält der Gemeinderat in seinen Prognosen in der Finanzplanung fest.