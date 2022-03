Holderbank Die Von-Effinger-Stiftung tritt ihre Wasserversorgung der Gemeinde ab – muss sie aber zuerst noch erneuern Das Reha-Haus Effingerhort für suchtkranke Menschen auf dem Kernenberg hat eine eigene Wasserversorgung. Diese muss nun für 350'000 Franken erneuert werden, damit sie die Gemeinde übernimmt. Denn die Leitungen sind alt und es braucht einen neuen Löschtank.

Die Rehaklinik Effingerhort ob Holderbank mit dem 2018 fertiggestellten Neubau (links). Janine Gloor

Die Aargauer Von-Effinger-Stiftung wurde gegründet, um alkoholabhängigen Menschen zu helfen. Neben Standorten in Gontenschwil, Rupperswil und Lenzburg gehört auch das Reha-Haus Effingerhort auf dem Holderbanker Kernenberg zur Stiftung. Hier muss nun die Wasserversorgung erneuert werden: Das entsprechende Baugesuch liegt bis zum 11. April in Holderbank auf.

Die Stiftung betreibt eine eigene Wasserversorgung, die durch das Wassernetz der Gemeinde Holderbank gespeist und unterhalten wird. Nun will sie die Wasserversorgung komplett an die Gemeinde abtreten. Diese ist einverstanden – solange sie in den ersten 15 Jahren keine Investitionen tätigen muss.

Deshalb sind nun einige Arbeiten nötig, welche die Stiftung rund 350’000 Franken kosten werden. Denn das Wasserreservoir wurde letztes Jahr ausser Betrieb genommen: Bei Messungen wurden Verunreinigungen durch mikrobiologische Bakterien festgestellt, die Wasserqualität reichte nicht mehr aus. Das Reservoir ist nun an einen provisorischen Hydranten angeschlossen und dient momentan nur dem Löschschutz.

Dieser ist zwar gewährleistet, es ist also aktuell genug Löschwasser vorhanden. Dies aber nur, weil die Stiftung in Rücksprache mit der Feuerwehr Chestenberg und der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) zusätzlich zum Reservoir einen provisorischen Löschtank mit 50 Kubikmetern Wasser installiert hat. Die AGV verlangt mindestens 100 Kubikmeter Löschreserve und hat der Stiftung bis diesen Juni Zeit gegeben, das Problem zu lösen.

Deshalb ist ein neuer Löschtank geplant. Der von der Feuerwehr vorgeschlagene Standort liegt in der Landwirtschaftszone – deshalb muss der Kanton zustimmen. Der Tank wird dann einerseits mit der Löschwasserleitung verbunden (damit die Feuerwehr das Löschwasser direkt aus den Hydranten beziehen kann, die auch alle an die Löschleitung angeschlossen werden), andererseits mit einer Zuleitung ab der Trinkwasserleitung (damit der Tank unabhängig von der Feuerwehr befüllt werden kann). Ein Rückflussverhinderer sorgt dafür, dass kein Löschwasser in die Trinkwasserleitung gelangt.

Ausserdem haben die alten Wasserleitungen aus Gussmaterial ihr technisches Lebensalter erreicht, weshalb neue Kunststoffleitungen verlegt werden. Zudem werden einige Hausanschlüsse erneuert. Die Bauarbeiten sollen diesen Mai und Juni stattfinden, die Abnahme ist im Juli geplant.