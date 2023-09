Holderbank Der bisherige Vizeammann Urs Pfründer kandidiert als Gemeindeammann Gemeindeammann Herbert Anderegg tritt zurück in Holderbank. Am 22. Oktober findet die Ersatzwahl statt. Nun stehen alle Kandidierenden fest.

In Holderbank kommt es zur Ersatzwahl eines Mitglieds des Gemeinderats und des Gemeindeammanns. Bild: Archiv AZ

Der heutige Vizeamman Urs Pfründer (Jahrgang 1968, parteilos) stellt sich zur Verfügung als neuer Gemeindeammann von Holderbank. Für den freiwerdenden Sitz im Gemeinderat ist Sandra Kallinich (Jahrgang 1979, neu, parteilos) als Kandidatin angemeldet worden während der Frist bis Freitagmittag.

Vizeammann Urs Pfründer kandidiert als neuer Gemeindeammann. Bild: cis/Archiv AZ

Zur Ersatzwahl kommt es am 22. Oktober, weil der bisherige Gemeindeammann Herbert Anderegg (parteilos) kürzertreten will. Zwölf Jahre stand er an der Spitze der Gemeinde. Das sei eine ansprechende, eine gute Zeit, stellte er bei der Bekanntgabe seines Rücktritts vor rund drei Monaten gegenüber der «Aargauer Zeitung» fest. «Ich habe dieses Amt sehr gerne ausgeübt.»

Der Zeitpunkt seines Rücktritts per Ende Dezember – dann werde er 65 Jahre alt sein, so Anderegg – sei bewusst gewählt, um auch die Kontinuität gewährleisten zu können in der Behörde. Sein möglicher Nachfolger Pfründer ist mittlerweile im zehnten Jahr im Gemeinderat. Die Wahl als Vizeammann schaffte er im September 2016.

Gemeindeammann Herbert Anderegg tritt per Ende Jahr zurück – hier im September 2022 bei der Einweihung von Schulhaus und Turnhalle. Bild: mhu

Im ersten Wahlgang kann jede in der Gemeinde wahlfähige Person als Kandidatin oder Kandidat gültige Stimmen erhalten. Eine stille Wahl ist nicht möglich, eine Urnenwahl findet in jedem Fall statt