Holderbank Brandstiftung in einer Holzhütte – Polizei sucht Augenzeugen In einer Holzhütte in Holderbank wurde ein Feuer gemeldet. Brandstiftung steht im Vordergrund der Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Am Dienstag kam es in einer Holzhütte in Holderbank zu einem Brand. Brandstiftung steht im Vordergrund. Kantonspolizei Aargau

Eine Anwohnerin bemerkte ein Feuer in einer Holzhütte an der Oberackerstrasse in Holderbank. Dies am Dienstag um 18 Uhr.

Die Holzhütte an der Oberackerstrasse. Kantonspolizei Aargau

Wie die Aargauer Kantonspolizei am Mittwochnachmittag mitteilt, habe die Feuerwehr den Brand rasch gelöscht und einen grossen Sachschaden verhindert. Aufgrund der angetroffenen Situation liegt eine Brandstiftung im Vordergrund. Die zuständige Staatsanwaltschaft hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Personen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Stützpunkt Lenzburg (Tel. 062 886 01 17) in Verbindung zu setzen. (nic)

