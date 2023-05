Holderbank Bis zu 50 Wohneinheiten geplant: Eine neue Strasse führt ins Baugebiet Zur «Erschliessung Mitteldorf» in Holderbank findet die öffentliche Mitwirkung statt. Der Gemeinderat hat mehrere Varianten geprüft.

Blick auf die Zentrumszone: Im Gebiet «Mitteldorf» plant ein Investor 30 bis 50 neue Wohneinheiten. Bild: Michael Hunziker

Neuer Wohnraum soll entstehen mitten in Holderbank: Für die Erschliessung «Mitteldorf» wird eine öffentliche Mitwirkung durchgeführt. Ein erster Anlauf unternommen wurde bereits im Jahr 2017. Damals lagen die Pläne für die Erschliessung öffentlich auf. Mehrere Einwendungen gingen ein, das Projekt wurde sistiert. Gemäss Gemeinderat bestand damals kein unmittelbares Bedürfnis für die Erschliessung.

Die Situation hat sich inzwischen verändert. Zwei Parzellen in der Zentrumszone wurden verkauft, ein Investor plant 30 bis 50 Wohneinheiten. Gerechnet wird gemäss Planungsbericht mit einem Verkehrsaufkommen von 50 bis 60 Fahrzeugen pro Tag.

Die Fahrbahnbreite ist auf 4 Meter reduziert

Das Gebiet «Mitteldorf» umfasst bebaute und unbebaute Parzellen westlich der Hauptstrasse. Der Gemeinderat hat sich entschieden, nochmals alternative Linienführungen für die Erschliessungsstrasse zu prüfen.

Die Erschliessung erfolgt ab er Hausmattenstrasse – bei der Einmündung in die Hauptstrasse. Bild: zvg

Der Vergleich habe die Vorzüge der Variante «Modifizierte Erschliessung Mitteldorf» deutlich zum Ausdruck gebracht, heisst es im Planungsbericht. Grundlage bildete der bereits bestehende Erschliessungsplan von 2015. Das Projekt wurde aber überarbeitet. Konkret wird die Fahrbahnbreite der geplanten Strasse auf 4 Meter reduziert und die Linienführung teilweise angepasst. Ebenfalls kann die Länge der Strasse auf rund 75 Meter gekürzt werden.

Die Bodenbeanspruchung ist minimal

Erfolgen wird die Erschliessung ab der Hausmattenstrasse – bei der Einmündung in die Hauptstrasse und über die bestehenden Liegenschaftszufahrten. «Die Linienführung wurde so gewählt, dass möglichst wenig Landerwerb auf den benachbarten Parzellen erforderlich wird», steht im Planungsbericht. Das Sauberwasser kann in den Chärnebergbach eingeleitet werden. Dieser verläuft eingedolt unter dem SBB-Trassee. «Das Schmutzwasser muss an die bestehende öffentliche Kanalisation in der Hausmattenstrasse angeschlossen werden», wird im Planungsbericht ausgeführt. Insgesamt seien rund 320 Quadratmeter Landerwerb notwendig. Als Vorteile dieser Variante genannt werden neben dem schonenden Umgang mit den Bodenressourcen und den minimalen Eingriffen in den Bestand denn auch die direkten, kurzen Wege sowie die günstigen Kosten.

Die Entwürfe zum Erschliessungsprojekt liegen bis 12. Juni bei der Gemeindeverwaltung Holderbank auf. Ebenfalls sind die Unterlagen auf der Website der Gemeinde www.holderbank.ch abrufbar. Hinweise und Vorschläge können von jeder interessierten Person beim Gemeinderat eingereicht werden. Nach dem Mitwirkungsverfahren und der kantonalen Vorprüfung steht zu einem späteren Zeitpunkt die öffentliche Auflage des Erschliessungsplans an. Folgen werden die öffentliche Auflage von Bauprojekt und Beitragsplan sowie das Landerwerbsverfahren.