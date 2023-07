Holderbank Angeblich verdächtige Männer waren für Beschäftigungsprogramm unterwegs – Leiter entschuldigt sich für Aufregung Eine Frau warnte auf Facebook vor zwei Männern, die in Holderbank unterwegs seien und fotografierten. Die Situation hat sich inzwischen geklärt – fotografiert hat einer der beiden Männer Blumentröge, die ihm gefielen.

Im ursprünglichen Post waren die Gesichter nicht verpixelt. Inzwischen wurde er ganz gelöscht, die Situation hat sich aufgeklärt. Screenshot: Facebook

Der Facebook-Post, dass zwei verdächtige Männer in Holderbank unterwegs seien, machte schnell die Runde. Inklusive Fotos der beiden angeblich Verdächtigen. Kurz darauf ging auch der Artikel der AZ in den sozialen Medien dazu herum – die Polizei hatte vor zwei Dingen gewarnt: Erstens davor, einfach Fotos von Menschen mit einem Verdacht online zu stellen. Zweitens davor, dass vermeintlich verdächtige Personen sich auch als völlig harmlose Handwerker herausstellen könnten.

Inzwischen sind die Posts nicht mehr auf Facebook zu finden. Dafür ein anderer von derselben Frau, welche sie verfasst hatte: «Entwarnung und Entschuldigung», schreibt sie. Die Situation hat sich aufgeklärt, die beiden Männer hätten Altkleider-Säcke verteilt. Einer der beiden hat nicht ausspioniert, sondern lediglich Blumentröge fotografiert, die ihm gefielen, und nichts anderes. Was er da tue, habe er nicht erklären können, weil er kein Deutsch spreche. «Trotzdem bleibe ich dabei, dass es richtig war das zu melden beziehungsweise zu warnen», schreibt sie. «Denn wenn es anders gekommen wäre und ich nichts gesagt hätte, wäre es deutlich schlimmer, als dass zwei unschuldige Menschen für einen Tag verdächtigt werden.»

Die Verfasserin entschuldigt sich auf Facebook, findet aber, sie habe richtig gehandelt. Screenshot: Facebook

Säcke verteilt haben die beiden für Atelier 93 mit Sitz in Dietikon. Ein interkantonales Programm, das gemäss seiner Website «die möglichst rasche Wiedereingliederung der Programmteilnehmenden in den ersten Arbeitsmarkt» zum Ziel hat. Zugewiesen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV).

Auch Alexander Schickli, der Programmleiter des Atelier 93, äussert sich zum Vorfall: «Für den entstandenen Aufruhr von gestern bitte ich in aller Form um Entschuldigung, das war definitiv nicht unsere Intention.» Das Atelier stehe mit der Gemeinde und der Kantonspolizei in Kontakt, «um der Dynamik in der Bevölkerung entgegenzuwirken».

Auf den Fotos waren nur Blumentröge

Die Strassensammlung von Textil- und Lederwaren sei eines unserer Beschäftigungsangebote des Atelier 93, so Schickli weiter. Was eingesammelt wird, werde an ein Recycling-Unternehmen verkauft, upgecyclet und wiederverwendet. Ausserdem betreibe das Programm einen Secondhand-Shop. «Die gesammelten Kleider- und Lederwaren werden von unseren Teilnehmenden für den Verkauf aufbereitet.» Schickli schickt noch einen Hinweis hinterher: Am Donnerstag, 3. August, würden die Kleidersäcke wieder eingesammelt. Dann sind also wieder Personen von Atelier 93 in der Gemeinde unterwegs.

Indes: Der Teilnehmende, der Fotos gemacht habe, sei zur Rede gestellt worden. Der Mann habe selbstgemachte Blumentröge beziehungsweise Hochbeete erblickt, die er nachbauen wollte. Deshalb habe er sie fotografiert. Auch die Fotos seien gesichtet worden. Es seien keine Details wie nur schon eine Haustür oder ein Namensschild darauf zu sehen, sondern lediglich eben besagte Tröge.