Holderbank «AG-3» ist nicht mehr: Skilift Engi in Holderbank bleibt endgültig geschlossen Nach 52 Betriebsjahren ist Schluss. Der Skilift geht ausser Betrieb; die Schneeverhältnisse sind zu unsicher.

Über ein halbes Jahrhundert lang war der Skilift in Betrieb. Bild: Emanuel Freudiger

Top-Pistenverhältnisse – nur das bergwärts steigen, das war mühsam. «‹Ein Skilift würde das Bergsteigen vereinfachen›», war man sich einig. «Schon ein paar Tage später überraschte Willi Baumann seine beiden Kollegen Hans Bösch und Kurt Baldinger mit einer Offerte eines Schleppliftes.» So schildert Lorenz Caroli im jüngsten «Holori», der Holderbanker Dorfzeitung, die Entstehung des Skilifts «Engi». Am 31. Dezember 1970 sei der Borer-Schlepplift mit «Bananenbügeln» dann in Betrieb genommen worden. Auf etwa 530 Metern über Meer.

Es ist ein Abgesang; denn der Lift ist nicht mehr. Früher standen die Leute Schlange – obwohl bis zu 400 Personen pro Stunde befördert werden konnten. Für die 220 Meter lange Piste über eine Höhendifferenz von 60 Metern seien gar Saisonkarten ausgegeben worden. Zum kleinen Preis, um Profit sei es nicht gegangen, sondern darum, Betriebskosten und allfällige Reparaturen bezahlen zu können.

Aber eben; das war früher. Die Winter, in denen die Anlage gar nicht in Betrieb genommen werden konnte, häuften sich. Und nun? «Aufgrund der immer geringeren und unsicheren Schneeverhältnisse in den vergangenen Jahren hat man sich im Team gemeinsam entschieden, die kantonale Betriebsbewilligung nicht mehr zu verlängern», schreibt Caroli. Das Kontrollschild «AG-3» wurde dem kantonalen Departement für Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) abgegeben, «der Skilift Engi in Holderbank ist nach 52 Betriebsjahren endgültig Schnee von gestern».

Gemäss Anfrage beim BVU haben folgende Skilifte im Kanton Aargau noch eine laufende Bewilligung: AG-WE-1: Skilift Unterweid-Wannen (Wegenstetten); AG-1: Kleinskilift Rohregg (Asp); AG-2: Kleinskilift Galitzi-Horben (Beinwil Freiamt); AG-4: Kleinskilift Rotberg (Villigen); AG-7: Kleinskilift Chowald-Saalhöchi (Oberhof); AG-12: Kleinskilift Graben (Bottenwil). Einst gab es noch den Skilift Walde, er wurde 2003 aufgehoben.