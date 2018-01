Wegrecht aus dem Jahr 1912

Ein Hindernis waren auch jahrzehntealte Dienstbarkeiten, die das Unternehmen vorsichtshalber vor Baubeginn recherchiert und geklärt hat. Das könnte sich gelohnt haben, denn, so erzählt es Adrian Mayr, die verschiedenen eingetragenen Dienstbarkeiten für die Bauparzelle reichten bis ins Jahr 1912 zurück. Damals ins Grundbuch eingetragen wurde das Recht, die Parzelle mit der Pferdekutsche zu befahren. Und ein weiteres Wegrecht aus vergangenen Zeiten sah einen Pfad quer über die Parzelle vor. «Das hätte peinlich werden können», schmunzelt Mayr.

Nachdem die Hindernisse nun aus dem Weg geräumt sind, kann das Projekt realisiert werden. Die ersten Wohnungen dürften laut Plan im dritten Quartal 2019 bezugsbereit sein, das Bauende ist für Ende 2019 vorgesehen. Entstehen werden insgesamt acht 3½-Zimmer-Wohnungen, vier 4½-Zimmer-Wohnungen und vier 2 ½-Zimmer-Wohnungen. «An der zentralen Lage sehen wir weniger Familien als Zielpublikum, weshalb die Wohnungen eher etwas kleiner sind», sagt Mayr. Um dem Ortsbildschutz gerecht zu werden, haben sich die Bauherren hie und da etwas einfallen lassen. So erinnern beispielsweise moderne Schiebeläden anstelle von Storen auch in Zukunft an die markanten grünen Fensterläden der heutigen Liegenschaft Hölli Nummer 5.