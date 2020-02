Hochzeitsmesse: «Heutzutage zeigen die Paare mehr Mut»

Im weissen Rauschekleid in der Kirche mit vielen Blumen oder eine schlichte Zeremonie an einem Seeufer? Nobles Restaurant oder rustikale Waldhütte? Am Wochenende konnten sich heiratswillige Paare an der Hochzeitsmesse in Lenzburg für ihren schönsten Tag im Leben inspirieren lassen. 32 Aussteller zeigten ihnen, was sie für ihr unvergessliches Fest brauchen: Einladungskarten, Blumenschmuck, Ringe, Festessen, Brautkleid, Erinnerungsfotos und vieles mehr.

Das Müllerhaus bot für die Ausstellung den perfekten Rahmen, ist es doch selbst ein beliebter Ort für Hochzeiten. «Es ist das schönste Bürgerhaus im Aargau und eignet sich mit seinen vielen verschiedenen Räumen hervorragend für die Expo», erklärte Roland Frey, der zusammen mit Evelin Amsler die Hochzeitsmesse bereits zum siebten Mal organisierte. Viele Aussteller stammen aus der Region.

«Hier herrscht eine familiäre Stimmung und die Gäste werden persönlich beraten», so die beiden Veranstalter. Evelin Amsler findet, dass das Heiraten an Beliebtheit zugelegt habe, und fügte hinzu: «Heutzutage haben die meisten Paare den Mut, die Hochzeit so zu feiern, wie sie es möchten, und nicht so, wie es erwartet wird.»