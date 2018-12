Schlussfeier mit Festschrift

Das Jubiläumsjahr zum 150. Geburtstag von Sophie Haemmerli-Marti ist fast um, doch Projektleiterin Marianne Horner will noch nicht in der Vergangenheit reden. «Es ist ein wunderschönes Projekt», sagt sie. Sie freut sich, dass so viele bereits bestehende kulturelle Anlässe Sophie Haemmerli-Marti in ihr Programm aufgenommen hätten, zum Beispiel die Kinderkantorei, die Musikalischen Begegnungen Lenzburg oder das Oberstufentheater. Horner erhielt in diesem Jahr viele positive Rückmeldungen, die Lenzburger seien stolz auf ihre Dichterin. «Aber auch ausserhalb von Lenzburg gibt es viele Leute, die sich mit Sophie Haemmerli-Marti befassen.» Heute Abend findet um 19 Uhr (Türöffnung 18.30 Uhr) in der Aula der Berufsschule Lenzburg die Schlussfeier des Jubiläumsjahres statt.

Es war ein Jahr voller Poesie, Gesang und Theater. Gewidmet der Frau, die als erstes Mädchen vom Lande die Lenzburger Bezirksschule besuchte und 1928 als erste Frau die Jugendfestrede in der Stadtkirche hielt. An der Schlussfeier findet neben der Theaterproduktion «Eine Begegnung» eine weitere Premiere statt: die Vernissage der Festschrift zum 150. Geburtstag der Dichterin. Sie heisst «In Liebi & Fründschaft» und enthält eine Auswahl an Briefen, Gedichten und Lebenssprüchen. Herausgeberin ist die Stiftung Museum Burghalde, kuratiert wurde sie von Christine von Arx und Marc Philip Seidel. Zusätzlich zum Buch hat Sophie Haemmerli-Marti einen festen Platz in der Dauerausstellung des Museums Burghalde erhalten. (JGL)