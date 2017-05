Werner Setz will keine Zeit verlieren. Am Sonntag hat das Schweizer Stimmvolk das revidierte Energiegesetz angenommen, diese Woche erfolgte nun in Möriken der Spatenstich für eine Wohnüberbauung, welche die Energiezukunft des Landes repräsentieren soll.

«Mit dem neuen Energiegesetz hat der Kanton Aargau eine riesige Chance in Bezug auf das Potenzial der erneuerbaren Energien erhalten. Verlieren wir also keinen Tag mehr», sagte Architekt Setz enthusiastisch beim Spatenstich am Grabenweg zu rund 80 Gästen und Besuchern. Darunter waren auch die bisherigen Grundeigentümer des Baulandes, die das Bauprojekt vor vier Jahren initiiert hatten, sowie künftige Mieter und Eigentumswohnungsbesitzer.

Die Wohnüberbauung, bestehend aus vier Gebäuden mit 36 Miet- und Eigentumswohnungen, wird ihren Energiebedarf hauptsächlich über Photovoltaik-Anlagen decken, die auf den Dächern der Attikageschosse, auf den Attikaterrassen-Brüstungen sowie an den Süd-, Ost- und Westfassaden der Gebäude angebracht werden. Ausserdem erhält jedes Gebäude eine mittels Wetterdaten gesteuerte Sole-Wasser-Wärmepumpe für Heizung und Warmwasser. So sollen die schwankenden Photovoltaik-Erträge inskünftig optimal genutzt werden.

Gezielter Einsatz der Solarenergie

So ausgestattet weist die Wohnanlage einen solaren Deckungsgrad-Planwert von 103 Prozent aus. Dies bedeutet: Erfüllen sich die Berechnungen, wird über die Photovoltaik-Anlagen im Jahresschnitt mehr Strom produziert werden, als die Bewohner für Heizung, Warmwasser und Haushaltstrom verbrauchen.