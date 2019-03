«Ostern ist die schönste Jahreszeit», sagt Confiseurin Bea Linnemann und taucht den riesigen Schöpflöffel in den Topf mit genau temperierter Kuvertüre. Die flüssige Schokomasse füllt sie in eine Plastikschablone, dreht diese einige Male und verteilt so die braune Masse gleichmässig in der Form. Die überschüssige Schokolade lässt sie in den Topf zurückfliessen.

Die 43-jährige Schoggi-Spezialistin arbeitet rasch, jeder Handgriff sitzt. Bis zu Ostern in drei Wochen werden unter ihren Händen rund 1000 Hasen und andere österliche Schoko-Erzeugnisse entstehen. In der kleinen Dorfbäckerei wird das Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes gelebt, Maschinen sind nur wenige vorhanden. Drei grosse Arbeitstische dominieren in der Backstube. Jetzt riecht es nach Schokolade – nur wenige Stunden zuvor ist der Duft von frisch gebackenem Brot in der Luft gehangen. In aller Herrgottsfrühe werden jeweils bis zu 30 Sorten Brot gebacken. Ab 6.15 Uhr füllen Brötchen und Laibe die Ladenregale.