Hendschiken Velofahrerin zu Fall gebracht und verletzt zurückgelassen – Polizei sucht Zeugen Eine Velofahrerin wurde durch ein Fahrzeug touchiert, stürzte und blieb verletzt liegen. Der Unfallverursacher fuhr einfach davon, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Kantonspolizei Aargau sucht nun Augenzeugen.

Der Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Lenzburgerstrasse in Hendschiken, wie die Kantonspolizei Aargau in ihrer Mitteilung schreibt. Demnach entdeckte eine Drittperson die verletzte Frau und wählte den Notruf. Die 35-jährige Velofahrerin wurde daraufhin verletzt ins Spital gebracht.

Die Frau konnte zum Unfallhergang kaum Angaben machen. Beschädigungen am Velo und insbesondere zurückgebliebene Fahrzeugteile deuten jedoch auf eine Kollision hin. So fanden die Beamten der Kantonspolizei etwa auch einen Rückspiegel am Unfallort. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte dieser von einem Lieferwagen stammen. Die Modelle Fiat Ducato, Peugeot Boxer sowie Citroën Jumper (weitgehend baugleich) kommen infrage, weitere Abklärungen laufen aktuell.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte weitere Spuren am Unfallort. Augenzeugen, welche nähere Angaben zur Kollision oder zum Verursacher machen können, melden sich beim Stützpunkt Muri unter Tel. 056 675 76 20. (luk)