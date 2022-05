Hendschiken Unfallflucht nach Streifkollision – Polizei sucht schwarzen Peugeot Da ein Auto zu weit in der Strassenmitte fuhr, kam es in Hendschiken zu einer Streifkollision. Das beteiligte Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten weiter und wird gesucht.

Die Lenkerin eines grauen Honda Civic war in der Nacht auf Montag ausserorts in Richtung Lenzburg unterwegs. Kurz vor 2 Uhr fuhr sie auf der Hauptstrasse zwischen Dintikon und Lenzburg, als ihr auf Höhe Hendschiken ein Auto entgegenkam.

Wie die Honda-Fahrerin später der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei der schwarze Peugeot weit in der Strassenmitte gefahren. In der Folge kam es zu einer Streifkollision. Die unverletzte Lenkerin stoppte ihre Fahrt, wartete aber vergeblich auf das beteiligte Fahrzeug. Die Person an dessen Steuer fuhr unbekümmert in Richtung Dintikon weiter.

Personen, die Angaben zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062/886'88'88) in Verbindung zu setzen. (phh)

Die aktuellen Polizeibilder: