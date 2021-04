Hendschiken Marco Mathys wird neuer Gemeinderat, Peter Kuster wird Vizeammann In Hendschicken gab es am Wochenende zwei klare Wahlresultate.

Dorfansicht Hendschiken. Fotografiert am 13. November 2019. Sandra Ardizzone / AGR

Marco Mathys (38, parteilos) wird neuer Gemeinderat in Hendschiken. Er hat 179 Stimmen erreicht (absolutes Mehr: 115). Schulpfleger Georg Held (53, parteilos) hatte sich zwar bis am 12. März für die Gemeinderatswahlen angemeldet, aber offensichtlich dann seine Kandidatur zurückgezogen. Sein Name erschien gestern nicht mehr im Wahlprotokoll.

Neuer Vizeammann wird Gemeinderat Peter Kuster (45, SVP). Er war der einzige Kandidat für dieses Amt. Die Wahl war mit 195 Stimmen (absolutes Mehr: 111) deutlich. Kuster war bereits 2018 als Vizeammann angetreten – damals ohne Erfolg. Mit der Ersatzwahl musste der Gemeinderats- und Vizeammannsitz von Bruno Steiner (SVP) ersetzt werden. Er war kurz vor seinem Tod zurückgetreten.