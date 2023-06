Hendschiken Lastwagen nach Streifkollision auf die Seite gekippt – Strasse war mehrere Stunden gesperrt Nach einer Streifkollision zwischen einem Personen- und einem Lastwagen geriet der Lastwagen von der Fahrbahn und kippte eine Böschung hinunter. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Zwecks Bergung musste die betroffene Strecke für mehrere Stunden gesperrt werden.

Für die Bergung des verunfallten Lastwagens musste die Strasse gesperrt werden. Kapo AG

Am Freitagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, fuhr ein 26-jähriger PW-Lenker mit seinem Fahrzeug auf der Hendschikerstrasse in Richtung Ammerswil. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Lastwagenchauffeur mit seinem Muldenkipper in die entgegengesetzte Richtung. Als sich die beiden Fahrzeuge kreuzten, kam es, aus noch ungeklärten Gründen, zu einer seitlichen Kollision.

In der Folge geriet der LKW-Chauffeur mit seinem Fahrzeug neben die Strasse, wie die Kantonspolizei Aargau meldet. Dabei kippte sein Fahrzeug aufgrund der abfallenden Böschung auf die rechte Seite. Beim Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand jedoch an beiden Fahrzeugen hoher Sachschaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen zwecks Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. Um den Lastwagen bergen zu können, musste der entsprechende Strassenabschnitt für mehrere Stunden gesperrt werden. Kurz vor 20 Uhr konnte die Strasse wieder freigegeben werden. Die Regionale Feuerwehr Maiengrün richtete eine entsprechende Umleitung ein. (pd/pin)