Hendschiken Landi Maiengrün geht gegen Fremdparker beim Volg vor Die Parkplätze des Volg Hendschiken wurden zu oft von Unbefugten belegt. Damit soll jetzt endlich Schluss sein.

Das Bezirksgericht Lenzburg hat laut Amtsblatt vom Donnerstag ein Parkverbot verfügt: Das Parkieren auf den mit Volg beschrifteten Parkplätzen im Zentrum von Hendschiken sei nur für Volg-Kunden während der Öffnungszeiten erlaubt. Widerhandlungen würden auf Antrag mit Busse von bis zu 2000 Franken bestraft, heisst es.

Wie Philipp Amrein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Landi Maiengrün – sie betreibt den Volg – ausführt, gibt es beim Laden zehn Parkplätze für die Kundschaft. «Leider werden diese von vielen Fremdparkierern benutzt», sagt er. «Trotz vieler Ermahnungen ergab sich leider keine Besserung, sodass wir gezwungen waren, ein richterliches Verbot zu erstellen.» Erste Erkenntnisse würden zeigen, so Amrein weiter, dass dieses Verbot Wirkung zeige. Es ist allerdings noch nicht in trockenen Tüchern: Wer das Verbot nicht anerkennen will, kann innert 30 Tagen seit dessen Bekanntmachung und Anbringung auf dem Grundstück beim Bezirksgericht Lenzburg Einsprache erheben.