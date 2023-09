Hendschiken Hier besteht Verdichtungspotenzial: Gemeinde setzt auf die Gebiete Horner und Trottenhof Grössere Arbeitszone und mehr Wohnanteil: Mit der laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung in Hendschiken sind nicht Einzonungen, sondern Umzonungen vorgesehen.

Im Frühling 2021 waren im Gebiet Horner die Coop-Tankstelle sowie das McDonald’s-Restaurant im Bau. Bild: Michael Küng

Nicht so stark wie in den vergangenen Jahren, sondern moderat soll das Bevölkerungswachstum in Hendschiken künftig ausfallen. Zwei Gebiete stehen mit der aktuell laufenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung im Mittelpunkt: Horner und Trottenhof. In beiden besteht Verdichtungspotenzial, heisst es in den Unterlagen, die noch bis am 2. Oktober in der Gemeindeverwaltung öffentlich aufliegen und auch auf der Website der Gemeinde zu finden sind.

Im Gebiet Horner beim Bahnhof im Nordwesten der Gemeinde ist eine Vergrösserung der Arbeitszone um rund 1,15 Hektaren vorgesehen sowie eine Umzonung der restlichen 3,05 Hektaren in die Wohn- und Arbeitszone WA3. Heute ist die Fläche der WA2 zugeordnet. «Der Fokus soll auf dem Arbeiten in Kombination mit dem Wohnen liegen», heisst es im Planungsbericht.

Eine reine Wohnzone eigne sich aufgrund der peripheren Lage nicht, eine Belebung sei aber trotzdem äusserst wünschenswert, «da insbesondere der Bahnhof nicht in einem unbelebten Gebiet liegen soll». Durchgeführt werden soll ein Dialogverfahren, erstellt anschliessend ein Entwicklungsrichtplan sowie ein Gestaltungsplan. Die Testplanung wird gemäss Planungsbericht aufzeigen, wie hoch die Anteile von Wohnen und Gewerbe sind.

Das kantonale Departement Bau, Verkehr und Umwelt weist im Vorprüfungsbericht darauf hin, dass die angestrebte Verdichtung zwar nachvollziehbar ist. Die Gemeinde sei bei der beabsichtigten Entwicklung aber mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert – insbesondere durch die Lärmbelastung auf zwei Seiten mit der stark befahrenen Strasse sowie der Güterverkehrslinie der Bahn.

Umlagerung für Parkplätze am Bahnhof

Neu der Dorfzone zugeordnet werden soll das Gebiet Trottenhof zwischen Hauptstrasse und Othmarsingerstrasse. Laut Planungsbericht handelt es sich um die letzte und grösste unüberbaute Reserve der Gemeinde. Ziel der Umzonung sei es, die Qualität und Einpassung ins Ortsbild der zukünftigen Bebauung zu sichern – dies auch mittels bedingter Gestaltungsplanpflicht. Durch die Umzonung vergrössert sich die Dorfzone auf rund 9,3 Hektaren – auf Kosten der heutigen Wohnzone 2.

In der Dorfzone sind übrigens Verkaufsnutzungen mit einer Verkaufsfläche bis 500 Quadratmeter erlaubt. Die maximal zulässigen Ladenflächen werden in der Bau- und Nutzungsordnung entsprechend begrenzt. Die Verkaufsflächen von TopCC, Coop mit Tankstelle und McDonald’s in der Arbeitszone verfügen über eine altrechtliche Bewilligung und haben Bestandesgarantie.

Am Bahnhof sollen Parkplätze auf einer kleinen Fläche realisiert werden. Bild: Chris Iseli

Laut Betriebszählung 2017 bestanden in der Gemeinde 85 Arbeitsstätten mit 451 Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Das Verhältnis der Anzahl Beschäftigten zu Einwohnenden zeige, so der Planungsbericht, dass Hendschiken eine Wegpendler-Gemeinde sei. Weiter gezählt werden konnten neun Landwirtschaftsbetriebe mit Direktzahlungen.

Die gesamten Bauzonen umfassen künftig 44,2 Hektaren, fast gleich viel wie heute mit 44,15 Hektaren. Die kleine Differenz entsteht durch die Einzonung von Zonenrandstrassen. Unüberbaut bleiben 2,3 Hektaren. Bei der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen (OeBA) wird eine kleine Fläche umgelagert, um am Bahnhof Parkplätze realisieren zu können.

15 Eingaben gingen im Rahmen der Mitwirkung ein

Bis Ende 2020 stieg die Bevölkerung in Hendschiken auf 1330 Einwohnerinnen und Einwohner an. Mit der geplanten Zonierung ergibt sich gemäss Unterlagen eine zusätzliche Einwohnerkapazität von 260 bis 470 Personen. Die Einwohnerkapazität sei aber massgeblich vom möglichen Wohnanteil im Gebiet Horner abhängig.

Überproportional ansteigen werde in der Gemeinde aufgrund der demografischen Entwicklung die Altersgruppe 65+. «Der mehrgeschossige, altersgerechte Wohnungsbau wird dadurch an Bedeutung gewinnen», steht dazu im Planungsbericht. Wenn die Altersgruppe 65+ solche Wohnungen beziehe, ergebe sich die Chance, dass Einfamilienhäuser für Familien frei werden.

Ein Augenmerk gelte dem Erhalt der bäuerlichen Dorfstruktur, dem durchgrünten Charakter. Die Freiraumstrukturen und die typischen Vorgärten der Bauernhäuser seien ein wesentliches Element im Siedlungsraum. Zu diesen müsse auch in der Zukunft Sorge getragen werden. Als weitere Knackpunkte bezeichnet die Gemeinde auf Anfrage die Umsetzung der Gewässerräume in den Bauzonen und im Kulturland sowie den Schutz besonders wertvoller Naturwerte gemäss Landschaftsinventar.

Blick auf die Hauptstrasse: Die Dorfstruktur mit den typischen Vorgärten der Bauernhäuser bleibt erhalten. Bild: Google Street View

Dieses wurde 2021 aktualisiert und zeigt auf, welche Landschaftsteile der Gemeinde Hendschiken aus biologischer Sicht besonders wertvoll sind. Neu unter Schutz gestellt wird etwa die «für das Ortsbild prägende» Linde auf dem Schulareal. Das Bauinventar wiederum umfasst 20 Gebäude, vier Grenzsteine sowie zwei Brunnen. Ein Hochstudhaus aus dem Jahr 1775 steht unter kantonalem Schutz. Neu ins Bauinventar aufgenommen, jedoch nicht als Substanzschutzobjekt, wurden das WC-Häuschen am Bahnhof sowie das Bahnwärterhaus.

Rückblick: Dem Planungskredit von 150’000 Franken für die Gesamtrevision der Nutzungsplanung hat die Gemeindeversammlung im Juni 2019 zugestimmt. Als Einstieg wurde das Leitbild räumliche Entwicklung erstellt. Grundlage bildete ein Workshop mit der Bevölkerung. Im Rahmen der Mitwirkung im Sommer 2021 wurden 15 Eingaben abgegeben.