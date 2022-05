Hendschiken Gefährlich, laut und beschädigt: Kanton und Gemeinde wollen Dottikerstrasse rundum erneuern 3,2 Millionen soll es kosten, die Dottikerstrasse mit allem auszustatten, was eine solche Strasse eben braucht. Der Istzustand ist prekär, zeigten Gemeinde und Kanton an einer Infoveranstaltung auf.

Die Dottikerstrasse ist in schlechtem Zustand, hat kein Trottoir und die Einmündungen sind nicht optimal (im Bild geht es rechts ins Schmittengässli). Eva Wanner

Die Dottikerstrasse hat alles, was eine Strasse nicht haben sollte. Sie ist in einem schlechten Zustand, statt von Trottoirs ist sie, die auch als Schulweg dient, von Trampelpfaden gesäumt. Ein- und Ausfahrten sind riskant und es gibt keine gesicherten Übergänge. 3000 Fahrzeuge befahren die Strasse durch Hendschiken jeden Tag. Das ist zwar nur ein mittleres Verkehrsaufkommen, problematisch aber ist, dass in aller Regel deutlich zu schnell gefahren wird.

Den prekären Istzustand, und wie die Situation verbessert werden soll, stellten Gemeinderat und Verantwortliche vom Kanton am Dienstagabend beim «Hendschiker Talk» rund 20 Interessierten vor.

Regierungsrat sagt Ja – und die Gemeinde?

Die geplanten Arbeiten an der Dottikerstrasse sind in zwei Sektoren unterteilt: Das Teilprojekt West reicht auf 170 Metern von der Mattenstrasse bis zum Schmittengässli, das Teilprojekt Ost auf 350 Metern vom Schmittengässli bis Seckacker.

3,2 Millionen Franken soll das Projekt kosten; davon übernimmt der Kanton rund 2 Millionen Franken. Ganz auf die Gemeindekasse geht die neue Erschliessung Seckackerweg für 220'000 Franken, wovon Anwohnende 66'000 Franken tragen müssen. Total würde das Projekt die Gemeinde also rund 1,3 Millionen Franken kosten. Grundvoraussetzung dafür ist aber, dass der Souverän an der Gemeindeversammlung am 8. Juni den drei Krediten zustimmt.

Dass der Regierungsrat dem Anteil des Kantons zustimme, stehe ausser Frage, betonte Gesamtprojektleiter Marius Büttiker vom Departement für Bau, Verkehr und Umwelt mehrmals.

Primär mehr Sicherheit

Und was bekommen die Hendschikerinnen und Hendschiker dafür? Primär eine sicherere Strasse. Zwei Inseln sollen sowohl ein sicheres Überqueren möglich machen als auch Fahrzeuglenkende dazu bewegen, das Tempo zu drosseln. «Wo Wohnen ist und wo Schulen sind, braucht es sichere Wege», sagte Büttiker. Die Trampelpfade werden durch ein einseitiges, befestigtes Trottoir ersetzt. Eines, dass man im Winter auch pfaden kann.

Der neue Belag, der eingebaut wird, soll eine weitere Erleichterung bringen: «Heute ‹polterets›. Nach der Umsetzung ist mit einem Viertel des Lärms von heute zu rechnen», so der Gesamtprojektleiter. Ersetzt und wegen der neuen Strassenüberquerungen auch ergänzt wird die Strassenbeleuchtung.

Dank besserer Sichtweiten sicherer gemacht werden Ein- und Ausfahrten. Besonders am Herzen liegt dem Gemeinderat das Projekt, das die Gemeinde vollumfänglich finanzieren soll: die Einmündung Seckackerweg. Die Situation sei unübersichtlich und damit gefährlich und der Bau eines Trottoirs notwendig, betonte Ressortvorsteher Marco Mathys.

Enteignungen wären rechtlich möglich

Für mehrere Bereiche ist es notwendig, Land von Privatpersonen zu erwerben. Ob das auch mit Enteignungen geschehe, wollte ein Anwesender wissen. Er möge das Wort nicht – ebenso wenig die Vorgehensweise, sagte Gesamtprojektleiter Büttiker. «Wir suchen Lösungen», betonte er, musste aber zugeben, dass Enteignungen rechtlich möglich wären.

Eine weitere Frage betraf die Bauzeit. Sagen die Stimmberechtigten Ja und geht die Planung weiter, wie angedacht, kann Anfang 2025 mit den Bauarbeiten begonnen werden. Dauern würden sie rund 14 Monate und auch Vollsperrungen bedingen. Denn: «Mit Vollsperrungen sind wir um einen Drittel schneller als ohne», sagte Büttiker.