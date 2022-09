Hendschiken Seit August im Amt: Die Schulleiterin hat bereits wieder gekündigt Noch kehrt keine Ruhe ein. Am Primarschulstandort Hendschiken hat Schulleiterin Corinne Pasche gekündigt. Sie hat ihre Funktion erst am 1. August aufgenommen.

Auf Anfang Jahr ist die Primarschule Hendschiken in den Gemeindeverband «Schulen am Maiengrün» mit Dottikon und Hägglingen überführt worden. Symbolbild:

Sandra Ardizzone

Ein kurzes Gastspiel: Corinne Pasche hat ihre Kündigung als Schulleiterin am Primarschulstandort Hendschiken eingereicht. Sie wird die Schule bereits per Ende September verlassen. Dieser Entscheid werde mit grossem Bedauern entgegengenommen, hält der Vorstand «Schulen am Maiengrün» in einem Schreiben an die Eltern fest. Es würden Massnahmen für eine Neubesetzung der Schulleitungsstelle am Primarschulstandort Hendschiken in die Wege geleitet. Weitere Auskünfte machte der Schulvorstand auf Nachfrage – noch – keine.

Erst im Frühling dieses Jahres gab der Vorstand «Schulen am Maiengrün» die Wahl von Corinne Pasche bekannt. Sie nahm ihre Funktion am

1. August auf, wurde aber zuvor schon bei Entscheiden rund um das neue Schuljahr miteinbezogen. Corinne Pasche trat die Nachfolge von Gabriele Stemmer Obrist an. Diese führte die Schule in Hendschiken interimistisch bis Ende Juli.

Zur Erinnerung: Per Anfang dieses Jahres trat die Gemeinde Hendschiken mit Kindergarten und Primarschule dem Verband «Schulen am Maiengrün» mit Dottikon und Hägglingen bei. Dieser Schritt erfolgte nach einer Referendumsabstimmung Ende des vergangenen Novembers. Die ausserordentliche Gemeindeversammlung im Herbst hatte das Vorhaben noch abgelehnt. Rund um das politische Tauziehen kam es zu einigen Turbulenzen – und auch zu Kündigungen, so unter anderem der damaligen Schulleiterin. Der neue Verband umfasst rund 900 Schülerinnen und Schüler aus Hendschiken, Dottikon und Hägglingen.