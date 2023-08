Hendschiken Ein sicherer Fussgänger- und Schulweg: Die Dottikerstrasse erhält einen Gehweg Eine umfassende Sanierung der Dottikerstrasse ist in Hendschiken geplant. Für zwei Teilprojekte ist der Kanton zuständig, für eine Einmündung die Gemeinde.

Die Kantonsstrasse führt von Hendschiken nach Dottikon. Bild: zvg/Google Streetview

Die Dottikerstrasse soll einen neuen Belag und einen 2 Meter breiten Gehweg erhalten: Bis 22. September liegt in der Gemeindeverwaltung Hendschiken das Baugesuch für die umfassende Sanierung der Verbindung nach Dottikon auf. Das Projekt ist unterteilt in den Abschnitt West sowie den Abschnitt Ost.

Ersterer erstreckt sich über eine Länge von rund 170 Metern zwischen den Einmündungen Mattenstrasse und Schmittengässli. Der Abschnitt Ost führt unmittelbar anschliessend über rund 350 Meter zur Einmündung Seckackerweg. Dieses Teilprojekt beinhaltet zwei gesicherte Fussgängerquerungen mit Mittelinsel über die Kantonsstrasse in den Bereichen Schmittengässli und Ballyweg. In die Planung aufgenommen wurde auch eine Eingangspforte.

Vorgesehen ist ein lärmarmer Deckbelag

Mit der Realisierung der beiden Projekte könne durchgängig eine sichere Fussgängerverbindung entlang der Dottikerstrasse geschaffen werden – ein sicherer Schulweg vom Gebiet Seckacker bis zum Schulhaus, heisst es im technischen Bericht. Die diversen vorhandenen Kunstbauten und Bepflanzungen werden angepasst, komplett erneuert wird die Strassenentwässerung. Zur Verbesserung des Lärmschutzes beitragen wird ein lärmarmer Deckbelag. Die Kosten belaufen sich auf voraussichtlich insgesamt 2,9 Mio. Franken.

Der Abschnitt West befindet sich zwischen den Einmündungen Mattenstrasse und Schmittengässli. Bild: zvg

Abgestimmt auf das kantonale Projekt will die Gemeinde die Einmündung Seckackerweg ausbauen. Die Einlenkradien werden so erstellt, dass in Zukunft eine Zufahrt mit Auto und Lastwagen ohne Erschwernisse möglich ist. Für die Einmündung wird mit Baukosten von rund 220’000 Franken gerechnet. Die Grundeigentümer, so ist gemäss technischem Bericht vorgesehen, werden davon 30 Prozent tragen. (mhu)