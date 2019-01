Am Montag berichtete die AZ über Sabina Hirt, die das Znüni in ihrer wöchentlichen Waldspielgruppe ohne tierische Produkte, also vegan, zubereitet: So gibt es etwa frittierte Brennnesseln und mit Agavendicksaft gesüssten Tee.

Auf aargauerzeitung.ch schlug der Bericht hohe Wellen, ebenso bei «Watson» und «20 Minuten», die das Thema aufgenommen haben. Insgesamt sind so rund 200 Kommentare zusammengekommen: «Werden normale Fleischesser ausgegrenzt?», fragte etwa ein Leser.