Der Unfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor 18 Uhr: Der Lieferwagen fuhr gerade in Richtung Ammerswil. Gleichzeitig nahte in der Gegenrichtung der BMW. Im Bereich einer leichten Kurve stiessen die beiden Fahrzeuge heftig zusammen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt.

Die 30-jährige Fahrerin des Lieferwagens sowie der 21-jährige Autofahrer verletzten sich beim Unfall leicht. Die beiden Mitfahrer im Auto kamen unbeschadet davon.

Am BMW entstand Totalschaden. Auch der Lieferwagen wurde stark beschädigt. Weshalb die beiden Fahrzeuge auf der breiten Strasse zusammenstiessen, ist laut Polizei noch nicht genau geklärt. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau sind im Gange. Für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge musste die Strasse rund eine Stunde gesperrt werden. Die Unfallstelle war kurz nach 20 Uhr geräumt. (cki)

Aktuelle Polizeibilder: