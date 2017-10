Die Wasserleitung gab in den vergangenen Jahren über die Gemeindegrenze hinaus zu reden: Sie ist laut einem geologischen Gutachten vermutlich mitschuldig, dass ein Einfamilienhaus neben der Beinwiler Schiffanlegestelle während Jahrzehnten im Boden versank. Die Leitung verlor Wasser, das sich eigene Wege durchs Erdreich suchte. Im Bereich der Seestrasse, bei der Schiffstation und beim Seehotel Hallwil senkte sich der Boden ab.

Am dramatischsten zeigte sich dies beim schiefen Haus am See: Ende 2016 steckte eine Ecke des Hauses 56 Zentimeter tiefer in der Erde als beim Bau 1935. Seit knapp einem Jahr steht das Haus wieder gerade. Die Eigentümer haben ihr Zuhause aufrichten lassen. Die Rettungsaktion war spektakulär: Eine Spezialfirma trennte das rund 900 Tonnen schwere Haus vom Fundament, hob es bis zu 80 Zentimeter an und stellte es in den Senkel. Glück im Unglück: Die Haftpflichtversicherung der Gemeinde zahlte einen grösseren Betrag an die Sanierung des Hauses, Beinwil am See trägt nur den Selbstbehalt von 5000 Franken.