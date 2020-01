Hat die Gemeinde bald ein «Regionales Hallenbad»? – acht Gemeinden aus der Region finanzieren den Betrieb mit

Vor gut einer Woche wurde das Hallenbad Seon nach neunmonatiger Umbauzeit mit einem Fest wieder eröffnet. Nach über 40-jähriger Betriebstätigkeit war die Bausubstanz stark belastet, eine Sanierung des Bads hatte sich aufgedrängt.

Die veranschlagten Kosten: 7.68 Millionen Franken. Aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau fliessen 1.325 Millionen Franken nach Seon. Nicht zuletzt deshalb, weil eine Erhebung gezeigt hatte, dass ein beträchtlicher Teil der 140 000 Badbesucher jährlich aus der Region und nicht aus Seon stammt.

Grosse Sorgen bereiten der Gemeinde schon seit Jahren die Betriebskosten. Es wurden Wege gesucht, um die Rechnung der Gemeinde zu entlasten. Seon klopfte bei Unternehmen in der Region an und weibelte bei den Mitgliedern des Gemeindeverbandes Lebensraum Lenzburg Seetal (LLS) für eine finanzielle Unterstützung des Badbetriebs (3 Franken pro Einwohner).

Nebst Sonderkonditionen für Bevölkerung und Schulen bot Seon den potenziellen Geldgebern auch eine Namensänderung des Hallenbads in «Regionales Hallenbad» an. Um die regionale Solidarität nach aussen zu dokumentieren.

Klamme Finanzen und kaum Interesse der Schulen

Das Ergebnis der Betteltour: Sieben Firmen haben einen einmaligen Zustupf geleistet, zwei weitere engagieren sich längerfristig. Von 26 LLS-Gemeinden haben acht jährlich wiederkehrende Zahlungen zugesagt: Nebst der Bezirkshauptstadt Lenzburg sind dies die Gemeinden Boniswil, Dintikon, Egliswil, Fahrwangen, Meisterschwanden, Seengen und Staufen.

Bei den übrigen ist es oft an den Finanzen und am mangelnden Interesse der Schulen gescheitert, wie eine Nachfrage bei einigen Gemeinden ergab. In Schafisheim zum Beispiel ist das Bad sehr beliebt. Aus dem Nachbardorf kommen zahlreiche Gäste ins Bad. Trotzdem erteilte der Gemeinderat im letzten Herbst Seon einen abschlägigen Bescheid auf die Anfrage.

«Aufgrund der laufenden Sparbemühungen in der Gemeinde wäre es kaum möglich gewesen, für 2020 eine Beteiligung an das Betriebsdefizit des Seener Hallenbads zu leisten», sagt Ammann Roland Huggler. Er will sich im jetzigen Zeitpunkt nicht festlegen, ob Schafisheim im Budget 2021 einen Beitrag an den Hallenbadbetrieb vorsieht.