Handtaschen, Rucksäcke und Portemonnaies: Hier geht’s von Kopf bis Fuss um Kork

In seinem Onlineshop www.korkeria.ch bietet er ausgewählte Produkte aus Kork zum Verkauf an. Bereits wenige Mausklicks genügen, und auf dem Bildschirm poppt eine Reihe modischer Accessoires auf. Alle sind aus Kork gefertigt: Handtaschen und Rucksäcke in diversen Grössen, Portemonnaies und Hosengürtel gehören zu den gängigeren Produkten. Etwas ausgefallener sind Kochschürzen, Tischsets und Kissenanzüge oder Hüte und mit Kork beschichtete Regenschirme. Neuerdings gibt es auch modische Korkschuhe im Angebot. «Das Material Kork ist wasserabweisend», erklärt Keck die Vorzüge als Isolationsmaterial.

Der Korken ist als Verschluss der Weinflasche zu Kultstatus gekommen. Bekannt ist Kork auch als natürlicher Bodenbelag. Doch wem ist schon in den Sinn gekommen, Kork in Zusammenhang mit einem stylischen Produkt zu sehen? Genau das macht Michael «Migi» Keck aus Birrwil.

Weshalb glaubt Migi Keck, dass die portugiesischen Importprodukte in der Schweiz Liebhaber finden werden? Zuallererst sei er selber ein grosser Fan der Korkfabrikate, sagt er und lacht. Die Geschäftsidee gedieh jedoch erst mit der Zeit. So hat er in Portugal verschiedentlich beobachtet, dass am Flughafen «die Boutique mit Kork-Erzeugnissen von den Touristen vor dem Heimflug jeweils regelrecht gestürmt wird».

Markt in Coronazeiten: Bremgarten macht’s vor

Im Angebot der «Korkeria» sind ausschliesslich hochwertige Handwerkserzeugnisse, die portugiesischen Produzenten hat Kecks Familie sorgfältig ausgewählt. «Unsere Partner sind zudem bekannt dafür, dass sie ihren Mitarbeitenden faire Löhne bezahlen», erklärt der Shop-Betreiber. Fairness und Nachhaltigkeit sind dem Birrwiler Familienunternehmen wichtig.

Zur Firma gehören nebst Migi Keck Mutter Margrit und Vater Alex. Die beiden Senioren haben mit den Märkten in der Region einen neuen Verkaufskanal für die Kork-Artikel erschlossen. Im Keller ihres Hauses stapeln sich noch Kisten mit unverkaufter Ware vom Herbstmarkt in Bremgarten am letzten Wochenende. «Die Coronaschutzmassen haben bestens funktioniert», resümiert Migi Keck. Und er hofft, dass dieser Umstand weitere Marktorganisatoren motiviert, den Zusatzaufwand in Kauf zu nehmen, den ein Schutzkonzept mit sich bringt. Keck bedauert, dass «von den Märkten, an die wir uns angemeldet hatten, pandemiebedingt bisher nur etwa ein Drittel stattgefunden haben».

Kork ist die vegane Alternative zum Leder

Im Markt sieht Keck gegenüber dem Onlinehandel einen klaren Vorteil: Viele Kaufinteressenten möchten die Ware wie am Bildschirm nicht nur sehen, sondern sie auch fühlen. Dabei würden sie sich oft über das weiche Material wundern. Manche halten es gar für Leder, sagt er und schmunzelt. Kork sei jedoch mehr als eine Alternative zu Leder. Aus praktischen und ökologischen Gründen sei es gar die bessere Wahl, findet Migi Keck. «Die vegane Community ist wachsend. Wer bereits beim Essen auf tierische Produkte verzichtet, der will oft auch in den übrigen Lebensbereichen ohne auskommen.»

Wie hat es der Korkeria-Chef selber mit der nachhaltigen Lebensweise? Er versuche, sein Konsumverhalten so nachhaltig wie möglich zu gestalten, sagt Keck. «Ich ernähre mich vegetarisch, trage Kleidung in Bio- und Fairtrade-Qualität und fahre ein Auto, das mit Biogas angetrieben wird.»