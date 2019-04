Mattia Michelli strahlt über das ganze Gesicht: Es hat zwar einige Zeit gedauert, bis es so weit war. Doch jetzt kann er endlich Beizer werden. Michelli führt nun das Bistro im Hammerpark, gemeinsam mit seiner Mutter Filomena. Als Schüler, so erzählt der heute 24-Jährige, sei ihm der Einstieg ins Gastgewerbe verwehrt geblieben, er habe keine Lehrstelle als Koch gefunden. Michelli hat sich dann für eine Ausbildung zum Maurer entschieden. Auch diese Fachkenntnisse kann er heute gut gebrauchen. Zusammen mit seinem Vater und seinen Brüdern hat er das Bistro in den vergangenen Wochen auf Vordermann gebracht. «Wir haben einen neuen Boden verlegt, die Bar neu verkleidet und mit silberner Farbe gestrichen.» Neu ist auch die in schwarz gehaltene Möblierung. Sie gibt dem Raum definitiv ein frisches Bistro-Ambiente. 36 Personen finden hier Platz.

Mit dem offiziellen Saisonbeginn in der Freizeitanlage Hammerpark öffnet auch das Bistro am kommenden Sonntag die Türen. Die Besucher wirds freuen. In den vergangenen Monaten stand man hier nämlich vor verschlossenen Türen. Seit letztem Sommer war der Betrieb im Bistro eingestellt. Entsprechend zufrieden mit der neuen Lösung ist man beim Verein Hammerpark. «Wir sind sehr glücklich, wieder einen Pächter für das Bistro zu haben», sagt Präsidentin Franziska Möhl. Die Nachfrage nach einer Verpflegungsmöglichkeit auf dem Gelände ist da. «Die Freizeitanlage ist auch im sechsten Betriebsjahr begehrt», sagt Möhl. Die Besucherzahlen sind steigend.

Bikepark, Boulder- und Skateanlage sind bei trendsportbegeisterten Kids und jungen Erwachsenen beliebt, Mutproben sind Teil des Geschäfts. Umso mehr Wert wird auf grösstmögliche Sicherheit gelegt. Auf dieses Konto geht die jüngste Neuanschaffung: Im Bikepark wurden grosse dicke Matten (Resi Pit) verlegt. Sie sollen auch bei misslungenen waghalsigen Sprüngen eine weiche Landung garantieren. Zudem wurden die Pumptracks saniert und leicht umgebaut. Ausbezahlt hat sich auch die Investition in die Beleuchtung des Bikeparks. Sie sei in dieser Form einzigartig in der Schweiz, kommt Vereinspräsidentin Möhl geradezu ins Schwärmen.

Pasta und Pinsa

Es versteht sich von selbst, dass mit dem italienischen Charme nun auch südliche Esskultur Einzug hält im Bistro. Bei der Frage nach dem künftigen Speiseangebot übernimmt Vater Michelli das Gespräch. Spätestens jetzt wird klar: Das kleine Bistro unter dem Autobahn A 1-Viadukt ist eine Familiensache. In Zukunft will man den Gästen selbst gemachte Teigwaren mit verschiedenen Saucen auftischen. Und Pinsas, sozusagen die kleine Schwester der Pizza. «Der Teig ist dicker als bei einer Pizza, aussen knusprig und innen weich. Er wird aus Soja, Weizen und Reismehl und Sauerteig hergestellt», erklärt Vater Antonio den Unterschied. Dazu gibt es italienische Dolci. In der Bistro-Küche hat Mamma Filomena das Sagen, Sohn Mattia ist Gastgeber und Barkeeper. Vater Antonio steuert ein breites Angebot an italienischen Kaffees bei, den er im Laden im naheliegenden Wisa-Gloria-Areal verkauft. «Das Angebot im Bistro entspricht dem Bedürfnis von Familien. Es ist währschaft und gut», gibt sich Vereinspräsidentin Möhl zufrieden. Der Vertrag mit Familie Michelli ist vorerst auf drei Jahre befristet. Das Bistro ist jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Wie schon der Vorgänger haben auch die neuen Bistro-Pächter Aufsichtsaufgaben über die Freizeitanlage und sind Anlaufstelle im Notfall.

Angespannte Vereinsfinanzen

Weniger erfreulich sieht es aktuell bei den Vereinsfinanzen aus. Zum einen fehlen die Pachtzinseinnahmen der letzten Monate, als das Bistro geschlossen war. Zum andern hat der Trägerverein dem ehemaligen Pächter das Inventar abgekauft. Dieses Geld soll wieder eingespielt werden. Dafür wurde der Pachtzins leicht erhöht.