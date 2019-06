Wenn das Baubewilligungsverfahren und der Bau so reibungslos ablaufen werden, wie die Gemeindeversammlung am Donnerstag den Kredit genehmigte, wird im Aargau im Frühling 2022 erstmals aufbereitetes Seewasser getrunken. Mit 95 Ja (bei 98 Anwesenden) genehmigten die Meisterschwander den Bau eines Seewasserwerks. So etwas gibt es noch nicht im Aargau und wird es wohl auch nie mehr geben. Es gab an der Versammlung eine einzige Wortmeldung – und erst noch eine positive. Der Votant gratulierte dem Gemeinderat, dass er das Projekt selber durchzieht und nicht den Weg über einen regionalen Gemeindeverband gesucht hat.

See wird nicht leer getrunken

Sonnschein pur, Temperaturen von gegen 35 Grad – viel Durst. Der Tag für die Abstimmung über das Generationenprojekt hätte nicht optimaler gewählt sein können. «Es macht keinen Sinn, neue Quellen zu suchen. Wir haben im See Millionen von Kubikmetern Wasser», erklärte Gemeinderat Fritz Früh. Die bestehenden Quellen haben neben dem Nitrat- auch ein Ergiebigkeitsproblem: Wenn das Wetter so heiss bleibt, kann aus ihnen bald kein Wasser mehr gefördert werden.

Ganz anders ist die Situation beim See. Gemäss einer Expertise wird das Seewasserwerk keinen messbaren Einfluss auf den Wasserhaushalt des Hallwilersees haben. «Wir trinken den See nicht leer», erklärte der Seewasserwerk-Experte Markus Haller an der Gemeindeversammlung.