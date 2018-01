Die Länge von 32 Metern und die Breite von 6,5 Metern ist sichtbar. Aber noch fällt es schwer, sich vorzustellen, dass auf dieser Schale, in der Fachsprache Rumpf, ab dem Sommer bis zu 220 Personen über den Hallwilersee fahren werden. Die Arbeiten am neuen Schiff der Hallwilersee-Flotte, der MS «2018» (Name noch geheim), werden in der Lux-Werft in Mondorf am Rhein mit Volldampf vorangetrieben.

Der Verwaltungsrat der Schifffahrtsgesellschaft SGH hat sich letzte Woche vor Ort ein Bild über den Stand des Schiffsbaus gemacht. Letztmals gab es 2010 auf dem Hallwilersee ein neues Schiff (die MS «Seetal» mit dem Ehepaar Marianne und Nicolas Hayek als Gotte und Götti). Die Seetaler haben mit der Lux-Werft (gegründet 1945) bisher stets gute Erfahrungen gemacht. Zuletzt liessen sie die MS «Seetal» nördlich von Bonn bauen – dieses Schiff wird von der Lux-Werft auf der Internetseite auch als Referenzobjekt angegeben.