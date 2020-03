Hallwilersee-Badis sind jetzt abgesperrt – Polizei muss Leute wegweisen

Die Sonne scheint, die Vögel pfeifen, es ist frühlingshaft warm. Der Nachmittag am Hallwilersee in Seengen könnte idyllischer nicht sein, und das nutzen zahlreiche Passanten auch aus. Von Corona-Angst merkt man direkt am Wasser wenig. Nur bei der Frauenbadi stutzen einige Spaziergänger für einen Moment. Der Eingang zur Badi ist mit Absperrband der Polizei versperrt.

«Darf man in dem Fall auch nicht mehr aufs WC?», fragt eine Spaziergängerin die Anwesenden verunsichert. Ihr wird von mehreren Seiten beschieden, dass dies sicherlich kein Problem sei, die Toilette liege ja ausserhalb der Badeanstalt. Auch wenige Meter weiter bei der Männerbadi zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier ist zwar kein Absperrband zu finden; der Eingangspfad, der über eine Brücke führt, ist jedoch mit einer Kette und einem «Geschlossen»-Schild versperrt.

Ein paar Schritte weiter, an einer Feuerstelle, veranstaltet eine grosse Gruppe gut ausgerüstet mit mehreren Säcken einen Grillnachmittag. Von Panik auch hier keine Spur. Erst, als die Reporterin ein Foto machen will, brausen sie auf.