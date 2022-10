Hallwil/Dürrenäsch Autofahrer baut alkoholisiert einen Selbstunfall Zwischen Hallwil und Dürrenäsch geriet ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Grasbord, wodurch es sein Fahrzeug überschlug. Der Lenker wurde nicht verletzt. Es konnte der Einfluss von Alkohol festgestellt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Ein 31-jähriger Autofahrer war am frühen Freitagabend auf der Dürrenäscherstrasse von Hallwil kommend in Richtung Dürrenäsch unterwegs, als er in einer Linkskurve mit seinem Fahrzeug neben die Strasse geriet. Als Folge fuhr er auf ein Grasbord und überschlug sich dabei mit seinem Auto Dieses kam auf der Strasse auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Zwischen Hallwil und Dürrenäsch geriet ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf ein Grasbord, wodurch es sein Fahrzeug überschlug.

Der 31-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und meldete sich folglich beim Polizeinotruf. Er blieb gänzlich unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden. Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen.

Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte der Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die Strassenverhältnisse angepasst haben. Zudem ergab der durchgeführte Atemalkoholtest einen Wert von 0.34 mg/l. Der Führerausweis wurde dem Unfallverursacher zuhanden der Entzugsbehörde abgenommen.

Zwecks Verkehrsregelung und kurzzeitiger Sperrung der betroffenen Strasse standen die Feuerwehren Dürrenäsch-Leutwil und Boniswil-Hallwil ebenfalls im Einsatz. Kurz nach 20:00 Uhr konnte die Strecke wieder normal befahren werden. (cam)

