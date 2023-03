Hallwil Töfffahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt – Helikopter fliegt ihn ins Spital In Hallwil hat sich am frühen Mittwoch ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei sind ein Töff und ein Auto kollidiert. Der Töfffahrer hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Töfffahrer wurde eine Böschung hinunter geschleudert. Kapo AG

Ein Töfffahrer ist am Mittwochabend auf der Dornhügelstrasse in Hallwil unterwegs, als er gegen 17 Uhr in die Dürrenäscherstrasse einbiegt. Die Kantonspolizei Aargau teilt mit, dass der Lenker mit seiner Harley Davidson talwärts in Richtung Hallwil fuhr und plötzlich die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor. Wieso, das ist aktuell noch nicht bekannt.

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Audi zusammen. Mitsamt seiner schweren Maschine wurde er die Böschung hinabgeschleudert.

Andere Autofahrerinnen und -fahrer fanden den Motorradfahrer nicht ansprechbar vor und leisteten erste Hilfe. Die Ambulanz setzte die Reanimationsmassnahmen fort und forderte einen Rettungshelikopter an. Dieser flog den 51-Jährigen in kritischem Zustand ins Kantonsspital Aarau.

ArgoviaToday

Grosser Schaden an beiden Fahrzeugen

Der 29-jährige Fahrer des Audi kam mit dem Schrecken davon. Eine Ambulanz brachte ihn zur vorsorglichen Kontrolle ebenfalls ins Spital. An beiden Fahrzeugen entstand grosser Schaden.

Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Untersuchung. Für die polizeiliche Tatbestandsaufnahme und die Bergungsarbeiten blieb die Dürrenäscherstrasse bis in die späten Abendstunden gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (cri)

