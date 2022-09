Hallwil Salt will in Hallwil neue Antenne bauen – 300 Meter neben jener der Sunrise Standorte für Mobilfunkantennen auszumachen, ist nicht so einfach. Salt hat nun aber einen möglichen an der Riedackerstrasse gefunden, das Baugesuch dafür kann auf der Gemeinde eingesehen werden.

In Hallwil soll eine neue Mobilfunkantenne gebaut werden. Symbolbild:

Philipp Zimmermann

Funkloch steht so nicht im Baugesuch. «Ungenügende Mobilfunkversorgung in Boniswil und Teilen von Hallwil sowie entlang der Verbindungsachsen» nennt der Telekommunikationsanbieter Salt das Problem stattdessen. Lösen soll dies eine neue Antenne an einem Gebäude an der Riedackerstrasse, ist dem Gesuch weiter zu entnehmen, das auf der Gemeindeverwaltung aufliegt. Der Standort befindet sich in dem Gebiet der Gemeinde Hallwil, in dem im Mai 2021 eine Halle abgebrannt ist. Sie gehört der Swiss Metall AG, die wiederum Teil der Bertschi-Gruppe Reinach ist.

Sechs Antennen sollen demnach an einem knapp 24 Meter hohen Mast montiert werden. Der Standort befindet sich nur 300 Meter neben einer Antenne der Sunrise-UPC. Eine gemeinsame Nutzung sei aber nicht möglich, so heisst es in einem Bericht von Salt, der dem Baugesuch beigelegt ist. Dies wegen der «strengen schweizerischen Vorsorgegrenzwerte (Anlagegrenzwerte)». Diese Werte wiederum, so ist es auf der Website des Bundesamts für Umwelt nachzulesen, begrenzen die Strahlung einer Anlage und müssen dort eingehalten werden, wo sich Menschen während längerer Zeit aufhalten. Diese Werte seien indes deutlich niedriger, als die gesetzlich verankerten Strahlungs-immissionswerte.

Standortwahl eng begrenzt

Um eine neue Antenne zu bauen, so heisst es im beigelegten Bericht weiter, würden verschiedene Faktoren berücksichtig: Bau-, Raumentwicklungs- und Umweltschutzrechte sowie Gesetze, funknetztechnische Bedingungen und die damit verbundenen Restriktionen. «Zur Erfüllung aller Aspekte ist das Gebiet für einen neuen Standort oftmals eng begrenzt.»

Und eben: Zu nahe an anderen Standorten darf und soll es dann auch nicht sein. Die Anlage soll möglichst zentral im geplanten Versorgungsgebiet zu stehen kommen, da sonst allenfalls gar eine weitere Anlage nötig wäre, um den Netzbedarf zu decken, schreibt Salt.

Die öffentliche Auflage ist eine von vielen Hürden, die das Gesuch nehmen muss. Bereits geprüft hat das Begehren unter anderem das kantonale Departement für Bau, Verkehr und Umwelt. In einem nächsten Schritt würde über allfällige Einsprachen entschieden.