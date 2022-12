Hallwil Hobeln, bündeln und nähen: So bereiten sich die «Bärzeli» auf den zweiten Januar vor In knapp fünf Wochen laufen die Bärzeli-Buebe wieder durch Hallwil. Die AZ war bei den Vorbereitungsarbeiten für das Winterbrauchtum dabei und erfuhr, wie die Rollen unter den Bärzeli verteilt werden.

300 Stunden Arbeit stecken die Bärzeli in den «Hobuspöönig» und das jedes Jahr. Mathias Förster

«Chömed cho luege, d'Bärzeli-Buebe!» Die Gestalten in ausladenden Kostümen, die am zweiten Januar durch Hallwil laufen, sind über die Kantonsgrenzen hinaus bekannt. Doch wie viel Arbeit hinter den Kostümen steckt und welche Absprachen es zwischen den Bärzeli gibt, das dürften ausserhalb der kleinen Gemeinde nicht allzu viele wissen.

So starten die Vorbereitungen für die Kostüme bereits Ende Oktober. Dann wird im obersten Stock des Haubuer Schulhauses etwa am «Hobuspöönig» gearbeitet. Die Atmosphäre im Raum ist entspannt. Fünf Männer haben sich auf verschiedene Stationen verteilt, um das Kostüm entstehen zu lassen. Trinken das eine oder andere Bier, unterhalten sich und witzeln. Noch ist vom «Hobuspöönig» nicht viel zu sehen. Erst der untere Teil des Mantels, der aufgespannt wurde, ist mit Spänen gesäumt. Kein Wunder, bei dem Aufwand, den die Männer betreiben. «Wir machen die Kostüme von vorne bis hinten selbst», erklärt Roland Urech.

Die Hobelstation ist jedes Jahr eine Herausforderung

So gibt es auch eine Hobelstation. Die sei aber jedes Jahr eine Herausforderung. «Es kommt immer ein wenig anders raus und wir wissen nicht, wieso», sagt Urech und zeigt einen Span, der sich nicht so schön lockt wie jene, die bereits an den Mantel angenäht wurden. Die Späne, die es durch die Qualitätskontrolle schaffen, werden an der nächsten Station ins Wasser getunkt und dann zu mehreren zusammengebunden.

Roland Urech hat seine 13. Saison bei den Bärzeli. Mathias Förster

Die gebündelten Späne nähen zwei Männer anschliessend von Hand an den Mantel. Eine Arbeit, die viel Zeit in Anspruch nimmt. «Für das ganze Kostüm rechnen wir etwa mit 300 Stunden», sagt Urech. Zwei- bis dreimal die Woche treffen sich die Bärzeli, um es noch im Dezember fertigstellen zu können. Der «Hobuspöönig» ist nicht das einzige Kostüm, welches zu dieser Zeit schon in Entstehung ist.

Im Metzghüüsli sind bereits die Anfänge des «Straumaa» zu finden. Auch hier wird gebündelt, so lange, bis ein ganzer Strohballen verarbeit wurde und die Bündel an die Kleider genäht werden können. «Ab dem 28. Dezember sammeln wir dann im Wald für den ‹Tannreesig ›und den ‹Stächpaumig›», erklärt Urech.

Viel Herzblut für den zweiten Januar

Hunderte Stunden Arbeit: Hobeln, bündeln und nähen und das jedes Jahr. Wie schafft man das? «Wir freuen uns auf den zweiten Januar. Alles andere ist Beilage», sagt Urech. Einige der Männer im Raum lachen und stimmen ihm zu. «Bei einer Startsitzung entscheiden wir, wer welches Kostüm tragen wird. Gewählt wird nach dem Alter, der Älteste darf zuerst», erklärt Urech.

Von Anfang an ist jeder Bärzeli selbst für sein Kostüm verantwortlich und während der Produktion vor Ort. Wer welches Kostüm trägt, wissen nur die Bärzeli selbst. «Das ist uns sehr wichtig.» Am zweiten Januar erkenne man die Bärzeli während des Umzugs nur an ihrer Gangeart oder an der Stimme, die «Es guets Nöis!» wünscht.

Die Bärzeli-Kostüme sind von vorne bis hinten selbst gemacht. Für die Späne wird gehobelt.

Nach der Tradition konnten nur ledige Männer zu den Bärzeli, die auch in einem Hallwiler Verein waren. Das hat sich geändert. Auch verheirate Hallwiler oder solche, die nicht mehr in der Gemeinde wohnen, dürfen teilnehmen. Das liegt auch am Nachwuchsproblem. «Noch sind es genug, doch auch wir merken, dass wir mehr Mühe haben», sagt Urech. Die Anwesenden sind mit dem Brauchtum aufgewachsen. Sie waren Chlauschöpfer und später beim Chlausjagen, bevor sie zu den Bärzeli kamen.

So können die Männer auch von einem grossen Erfahrungsschatz zehren. Nach einem Einsatz als «Hobuspöönig», sagt einer, habe man am nächsten Tag schon Muskelkater in den Armen. Und derjenige, der den «Schnäggehüüslig» trägt, sollte beim Tragen des Kostüms eine gewisse Vorsicht walten lassen. «Sonst gehen die Schneckenhäuser kaputt und er muss alles wieder flicken», sagt Urech. Sein Kollege neben ihm lacht: «Ich habe tatsächlich mal fast den ganzen ‹Schnäggehüüslig› neu gemacht», sagt er. Noch ist genug Zeit, um die Kostüme fertigzustellen oder aufzufrischen, am zweiten Januar heisst es wieder: «Chömed cho luege, d’Bärzeli-Buebe!»