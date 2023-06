Hallwil Gmeind befindet über die Auszonung von über 6 Hektaren Bauland Hallwil wächst stärker, als es der Kanton angenommen hatte. Das wird eines der Themen an der Gemeindeversammlung vom 16. Juni sein.

Die aktuelle Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde ist über 30 Jahre alt. Bild: Chris Iseli

Sie ist alt und entspricht nicht mehr den übergeordneten Rechtsgrundlagen. Die Bau- und Nutzungsordnung (BNO) in Hallwil hat über 30 Jahre auf dem Buckel. Dass sie nicht längst erneuert wurde, hat unter anderem mit dem Ausbau der Seetalbahn und damit einhergehenden Unsicherheiten zu tun sowie mit einer Abstimmung über das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz.

Nun aber kommt die neue, komplett revidierte Nutzungsplanung Siedlung und Kulturland der Gemeinde, bestehend aus dem Bauzonen- und Kulturlandplan sowie der BNO, endlich zur Abstimmung. An der Gmeind vom 16. Juni befinden die Einwohnerinnen und Einwohner darüber.

Kanton unterschätzte Wachstum massiv

In den Unterlagen zur Versammlung heisst es, es würden über 6 Hektaren Bauland ausgezont. Der Kanton schreibt in seinem abschliessenden Vorprüfungsbericht vom März 2022 dazu: «Aus fachlicher Sicht ist zusammenfassend festzuhalten, dass die Bauzonen nach wie vor grosszügig dimensioniert sind. Insgesamt ist aber ebenfalls festzustellen, dass die Gemeinde eine vertiefte Überprüfung zur Reduktion der Bauzonen vorgenommen und auch die nötigen Massnahmen ergriffen hat.»

Der Kanton hatte allerdings prognostiziert, dass Hallwil im Jahr 2032 total 940 Einwohnerinnen und Einwohner haben würde. Nun waren es Ende 2022 mit 1005 bereits deutlich mehr. Die Gemeinde rechnet gemäss ihrem Entwicklungsleitbild bis 2040 mit einem weiteren Wachstum auf 1200 Personen; beziehungsweise «infolge der feststellbaren Projektierungs- und Bautätigkeit» gar mit bis zu 1300. «Die prognostizierte Entwicklung erscheint auch deshalb realistisch, weil noch relativ günstiges Bauland vorhanden ist und bezahlbarer Wohnraum angeboten wird», so die Gemeinde. Ausserdem sei die Erschliessung mit öffentlichem Verkehr vergleichbar gut.

Nach dem Kanton hatten die Einwohnerinnen und Einwohner die Gelegenheit zur Mitwirkung. Von 17 Einwendungen seien acht vollständig abgelehnt und neun teilweise oder ganz gutheissen worden, so die Gemeinde, es fanden Einigungsverhandlungen statt. Was nun an die Gmeind kommt, ist also breit abgestützt.

Rechnung schliesst mit Minus

Ändern werden sich auch die Gebühren für Entscheide in Bausachen. Diese seien, so die Gemeinde, aktuell in der Bauordnung vom 16. Juni 1989 geregelt. Das Papier wird durch die Gesamtrevision der BNO abgelöst. Das neue Gebührenreglement, das an der Gmeind zur Abstimmung kommt, habe die Behörde «gestützt auf die hiesigen Gegebenheiten und in Abgleich mit anderen regionalen Gemeinden» erarbeitet.

Mehr als doppelt so alt als die BNO ist die Wasserleitung in der Zelglistrasse. Man gehe davon aus, dass sie vor mindestens 70 Jahren eingebaut wurde, so der Gemeinderat. Die Leitung sei in schlechtem Zustand und habe mehrfach wegen Brüchen repariert werden müssen. In der «Delle» bestehe derzeit ausserdem keine optimale Ableitung des Schmutzwassers und es müsse eine Parzelle erschlossen werden. «Zudem ist die Strassenentwässerung der Seetalstrasse fälschlicherweise an der Meteorwasserleitung angeschlossen», so der Gemeinderat weiter. Der Kanton beteilige sich an den Kosten für den Ausbau der Schmutzwasserleitung, die AEW Energie AG an der Sanierung und Erweiterung des Elektrotrassees, die im selben Zug ausgeführt werden sollen. Bleiben für die Gemeinde 380’000 Franken.

Zu befinden hat der Souverän schliesslich noch über die Jahresrechnung 2022. Sie schliesst mit einem Minus von knapp 80'000 Franken ab - und damit über 150'000 Franken besser als angenommen.