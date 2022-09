Hallwil Gemeinderat Christian Müller ist nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben Der 62-jährige Hallwiler sass seit 2006 im Gemeinderat und hatte unter anderem das Ressort Tiefbau unter sich. Er war zudem während fast 20 Jahren Kommandant der Feuerwehr Hallwil.

Christian Müller hat sich jahrelang für Hallwil engagiert. Bilder: Chris Iseli/zvg

Gemeinderat Christian Müller ist nach einer kurzen, schweren Krankheit am Sonntag im Alter von 62 Jahren verstorben. Dies teilt die Gemeinde mit. Müller war seit 2006 im Gemeinderat und hatte unter anderem das Ressort Tiefbau unter sich. «Er hat in all den Jahren voller Freude und Begeisterung viele verschiedene Projekte mit grossem Engagement und Sachverstand geführt», sagt Gemeindeschreibern Andrea Barth. «Sein Wirken hat die Entwicklung unseres Dorfes stark geprägt.»

Die Gemeinde verliere mit «Chregu» eine allseits geschätzte Persönlichkeit. «Seine grosse Arbeit zum Wohl unserer Gemeinde und der Bevölkerung verdient unsere Wertschätzung und Dankbarkeit. Wir werden ihn in bleibender Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Den Angehörigen sprechen wir unser tief empfundenes Mitgefühl aus und wünschen ihnen viel Kraft und Zuversicht in dieser schweren Zeit.»

Christian Müller war zudem von 1991 bis 2009 Kommandant der Feuerwehr Hallwil. In seine Amtszeit fiel auch die Fusion der Feuerwehren Boniswil und Hallwil. Die Ressorts von Christian Müller übernimmt interimistisch Amin Gebhard. Wann eine Ersatzwahl stattfinden kann, ist noch unklar. Die Abschiedsfeier findet am Samstag, 24. September um 11 Uhr in der Turnhalle Hallwil statt.