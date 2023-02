Hallwil Dieser Pensionär möchte in den Gemeinderat: «Mein Handicap ist sicher das Alter» Marcel Huber zog vor vier Jahren zusammen mit seiner Partnerin nach Hallwil. An der Gemeindeversammlung sagte er Nein zum Budget mit 127 Prozent und Ja zum Kredit für die Fusionsabklärungen mit Seon und Dürrenäsch. Er hofft, dass er am 12. März in den Gemeinderat gewählt wird.

Marcel Huber auf seiner Terrasse in Hallwil. Er wohnt seit vier Jahren in der Gemeinde. Bild: Anja Suter

«Langweilig wird mir nie», sagt Marcel Huber. Dafür sei er zu sehr mit seinen Hobbys beschäftigt. Auf dem Tisch im Wohnzimmer liegt noch das Buch, das er momentan liest. Zudem gehe er gerne wandern. «Am liebsten in den Bergen», so der Pensionär. Und nebenbei sei er noch daran, einen Thriller zu schreiben. Ob er ihn je veröffentlichen werde, wisse er nicht. «Ich mache das einfach für mich selbst.» Neben all den Hobbys hat er jetzt noch einen Plan: Huber möchte Gemeinderat in Hallwil werden.

Der 66-Jährige lebt mit seiner Partnerin seit vier Jahren hier. Vorher wohnten sie in Seon und Hunzenschwil. Als er eine Bekannte besuchte, die in Hallwil zu Hause ist, sah er, dass eine 3,5-Zimmer-Wohnung in der Steinmatte frei ist. «Dann sind wir relativ spontan hierhergezogen», erzählt er.

Seitdem ist der ehemalige Bauführer gut im Dorf integriert. Den 1. August feiert er beim Brunch auf dem Haldenhof und am Samstag ist er regelmässig im Landi-Kaffi in Hallwil anzutreffen. «Dort habe ich auch mitbekommen, dass ein Gemeinderat gesucht wird», erzählt er. Natürlich nehme er auch an den Gemeindeversammlungen im Dorf teil, das gehöre für ihn dazu.

«Wer A sagt, muss auch B sagen»

Als sich Huber für das Amt bewarb, rechnete er nicht damit, dass es noch zwei weitere Kandidaten geben würde. «Aber wer A sagt, muss auch B sagen.» Seine Kandidatur sei nicht nur so passiert, er habe sich das im Vorfeld gut überlegt und auch, ob er überhaupt für das Amt geeignet ist. «Mein Handicap ist sicher das Alter», sagt der 66-Jährige. Aber dieses könne auch Vorteile haben. «Ich bringe Wissen und Erfahrung mit. Ich habe zudem genügend Zeit für das Amt.»

Helfen könnte ihm ausserdem sein beruflicher Hintergrund. «Ich habe Maurer gelernt, später noch den Lehrmeister gemacht und mit 40 Jahren die Bauführerschule absolviert.» Bis zur Pension habe er als Bauführer gearbeitet und nebenbei als Akkordmaurer.

An Hallwil schätze er die Ruhe, die er hier habe, sagt Huber. «Es ist sehr idyllisch.» Manchmal wünsche er sich aber auch mehr Angebote im Dorf. Etwa ein richtiges Café oder mehr Einkaufsmöglichkeiten. «Aber meine Partnerin und ich haben beide ein Auto und auch mit dem Zug sind wir schnell in Seon.» Bei den politischen Themen kommt Huber auf den Steuerfuss zu sprechen. Der lag bei seinem Zuzug noch bei 117 Prozent. «Da wusste ich aber nicht, dass er sich bald um zehn Prozentpunkte erhöhen wird», sagt er und lacht.

Er sei bei der ersten Abstimmung an der Gemeindeversammlung im Jahr 2019 gegen ein Budget mit einem Steuerfuss von 127 Prozent gewesen. «Ich war mir einfach nicht sicher, ob schon alles Sparpotenzial ausgeschöpft war.» Das wisse er auch heute noch nicht, aber eine Meinung bilden wolle er sich erst, wenn er alle Zahlen und Fakten kenne.

Er war für die Fusion mit Seon und Dürrenäsch

Ja sagte Huber an der Gemeindeversammlung 2021 zum Kredit für die Fusionsabklärungen. Dass diese aufgrund der Absage aus Dürrenäsch und Seon nicht durchgeführt wurden, findet er schade. «Die Zukunft liegt meiner Meinung nach in der Zusammenarbeit und der Zusammenführung von Synergien», sagt er und fügt an: «Falls ich in den Gemeinderat gewählt werde, würde ich mich für Fusionsabklärungen aussprechen.»

Und was passiert, wenn Huber am 12. März nicht Gemeinderat wird? «Dann mache ich trotzdem eine gute Flasche auf», sagt er und lacht.