Hallwil Die BNO kam durch – allerdings nicht kampflos und nicht ohne eine Änderung Ein Bürger wollte gleich die ganze neue Bau- und Nutzungsordnung der Gemeinde Hallwil zurückweisen. Das war einer von drei Anträgen zum Planwerk.

Hallwil hat nach 30 Jahren endlich eine neue Bau- und Nutzungsordnung. Bild: Chris Iseli

«Hallwil eifach andersch.» Auf diesen Slogan verwiesen mehrere Votanten an der Gmeind vom Freitagabend. Sie meinten es aber nicht positiv.

In Sachen Bau- und Nutzungsordnung (BNO) etwa. Die bestehende ist rund 30 Jahre alt - der übliche Planungshorizont sind 15. Die Planung der Seetalbahn verzögerten den Prozess, aber auch übergeordnete rechtliche Fragen. «Es ist höchste Zeit, aus diesem mittelalterlichen BNO-Wirr-Warr herauszukommen», sagte Vizeammann Daniel Lüscher, als er den 48 anwesenden Stimmberechtigten (von total 659) das Traktandum vorstellte.

«Eine Zwängelei der Obrigkeit»

Ein einfaches Ja und gut, das wurde an diesem Abend dann aber nicht erreicht. Zwei Männer sprachen sich dafür aus, zwei Gebäude nicht unter Substanzschutz zu stellen. Einer meinte, er habe schon mehrfach Einwände erhoben, heute Abend sei die letzte Chance, auf das Verständnis der Bevölkerung zu hoffen. Es handle sich bei der Unterschutzstellung um «eine Zwängelei der Obrigkeit». Er wolle das Haus nicht als «nichtswertiges Objekt verlottern lassen». Der andere meinte: «Ich sehe zusätzlichen Aufwand, finanziell und zeitlich.»

Gemeindeammann Walter Gloor erwiderte, dass es sich um eine Vorgabe des Kantons handle. Sprich: Die Gemeinde habe keine Wahl. Es nützte nichts; der Teilrückweisungsantrag, die beiden Gebäude nicht mit Substanzschutz zu belegen, wurde mit 20 Stimmen angenommen.

Ein Bürger wollte sie ganz zurückweisen

Ein weiterer solcher Antrag wurde allerdings abgelehnt. Rund 6 Hektaren Bauland muss die Gemeinde auszonen. Einem Mann ging es um einen Teil davon. Er mache Verlust, wenn das Land aus der Bauzone ausgeschieden werde. Gloor und ein anwesender Planer erläuterten, dass es sich um Grundstücke handle, die gemäss kantonalem Richtplan ausgeschieden werden müssen. Auch da: Vorgabe des Kantons, sprich, die Auszonung sei eine behördenverbindliche Auflage. Für Entschädigungen sei deshalb der Kanton zuständig. Der Antrag des Hallwilers, das Land in der Wohnzone 2 zu belassen, scheiterte mit 21 Nein- zu 14 Ja-Stimmen.

Und noch einmal hatten die Anwesenden abzustimmen: über die Rückweisung der gesamten BNO. Davon riet Gemeindeammann Gloor deutlich ab. Was heute vorliege, sei in langer Zusammenarbeit mit dem Kanton entstanden. Mehr würde der Kanton der Gemeinde nicht entgegenkommen. Seine Worte zeigten Wirkung: 28 Personen sagten Nein, 12 Ja zur Rückweisung. In der Schlussabstimmung wurde die BNO dann, mit der Teiländerung über die beiden Gebäude, mit 26 Stimmen angenommen.