Hallwil Das Dorf und seine Bevölkerung hat er schnell ins Herz geschlossen – jetzt kandidiert er für den Gemeinderat Andreas Düsterhus steigt als Parteiloser bei der Gemeinderatsersatzwahl vom 12. März ins Rennen. Der bald 40-Jährige sagt, was er an Hallwil mag, welche Voraussetzungen er für ein solches Amt mitbringt und wo er sich einbringen möchte.

Andreas Düsterhus, hier auf seiner Terrasse, schätzt die ländliche Umgebung. Bild: Michael Hunziker

Nach Hallwil verschlagen hat es Andreas Düsterhus mit seiner Familie vor gut fünf Jahren aus reinem Zufall. «Den Entscheid haben wir nie bereut», sagt er mit einem Lachen. Auf der Suche nach einem Eigenheim hätten sie sich sofort in das Haus mit Garten verliebt, mit dem Naherholungsgebiet gleich vor der Türe.

Tatsächlich kann der bald 40-Jährige auf seiner Terrasse den Blick über grüne Felder bis hinüber zum nahen Waldrand schweifen lassen an diesem strahlend sonnigen und aussergewöhnlich warmen Wintertag.

Die Gemeinde und ihre Brauchtümer wie das Bärzelitreiben hat Düsterhus ins Herz geschlossen. Hallwil sei klein und persönlich, ruhig und sicher, ländlich und ohne eigentliches Dorfzentrum zwar, aber nicht abgelegen, stellt er fest.

Künftig möchte er sich stärker einbringen: Bei der Wahl am 12. März stellt er sich als Parteiloser für den freien Sitz im Gemeinderat zur Verfügung. An Politik sei er schon immer interessiert gewesen, ein politisches Amt habe er aber noch nie innegehabt, sagt er gut gelaunt bei einer Tasse Kaffee an diesem Nachmittag.

Fragen rund um Infrastruktur liegen ihm

Die Aufgabe reize ihn. Durch den Schuleintritt seiner mittlerweile achtjährigen Tochter habe er den Ort und seine Bevölkerung noch besser kennen gelernt, durch die Besuche der Gemeindeversammlungen habe er weitere spannende Einblicke gewonnen. Ebenfalls spreche ihn ein solches Amt an durch seinen beruflichen Hintergrund, fährt Düsterhus fort. Er ist gelernter Elektroinstallateur, bildete sich weiter zum Elektrokontrolleur und Projektleiter und hat kürzlich die Meisterprüfung abgelegt. «Bei Fragen rund um die Infrastruktur könnte ich mich einbringen.»

Rund 1000 Einwohnerinnen und Einwohner zählt die Gemeinde Hallwil mittlerweile. Bild: Chris Iseli

Eine Herausforderung für Hallwil, ist er sich bewusst, stellt die finanzielle Situation dar. Er selbst habe der Erhöhung des Steuerfusses auf 127 Prozent zugestimmt im November 2020. «Dieser Schritt war aus meiner Sicht nötig und vertretbar.» Ziel müsse es nun sein, die Gemeinde weiterhin möglichst schlank zu führen und Schulden abzubauen. Anders gesagt: «Die Priorität liegt darin, einen guten Job zu machen, ohne zu viel Geld auszugeben.»

Vielleicht ergeben sich, gibt Düsterhus zu bedenken, neue Möglichkeiten durch das Wachstum in den letzten Jahren. Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist mittlerweile auf rund 1000 angestiegen. Eine Fusion, hält er fest, sei wohl nicht realistisch in nächster Zeit. Auch wenn es schön sei, eigenständig zu sein: in dieser Frage sei er offen.

In Kraftwerken führt er Kontrollen durch

Entgegen käme Düsterhus für ein Amt im Gemeinderat, dass er zeitlich flexibel ist, seine beruflichen Termine relativ frei einteilen kann. Als Inspektor und Berater für den Schweizer Fachverband Electrosuisse ist er unter anderem zuständig für Kontrollen bei Industriekunden oder bei Wasserkraftwerken im Aargau. Auch im nahe gelegenen Hallwiler Schulhaus führte er schon eine Installationskontrolle durch.

Als Ausgleich treibt er leidenschaftlich gerne Sport. Fussball spielen liegt derzeit allerdings – noch – nicht drin, weil er sich von einer Knieoperation erholen muss. Als weitere Hobbys bezeichnet er Familie, Hund und Garten oder Reisen.

Gespannt ist er, wer bei der Gemeinderatsersatzwahl das Rennen machen wird, bei gleich drei angemeldeten Kandidaten. Als Zugezogener verfüge er wohl nicht über den ganz grossen Bekanntheitsgrad, ist er sich bewusst. Aber freuen würde er sich auf jeden Fall, wenn es mit der Wahl klappen würde.